Đây là lý do VinFast VF 7 đang làm mưa làm gió tại Việt Nam

Mặc dù phân khúc C-SUV ngày càng đông đúc như hiện nay, VF 7 đang nổi lên như một lựa chọn khác biệt nhờ việc không đi theo lối thiết kế trung tính quen thuộc mà hướng tới phong cách thể thao, hiện đại và có phần táo bạo hơn. Những đường nét góc cạnh chạy dọc thân xe, kết hợp cùng cụm đèn trước đặc trưng giúp VF 7 dễ dàng tạo dấu ấn ngay từ lần đầu xuất hiện. Khi di chuyển trên phố, mẫu xe này mang lại cảm giác nổi bật rõ rệt so với nhiều đối thủ cùng tầm giá.

Nhưng có lẽ yếu tố đáng giá ở VF 7 chính là việc xe không chỉ “đẹp để ngắm” mà còn được đánh giá cao nằm ở khả năng vận hành. Ở phiên bản Plus dẫn động hai cầu, xe sở hữu công suất lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm nhận được đánh giá cao.

Trải nghiệm thực tế cho thấy khả năng tăng tốc của VF 7 diễn ra nhanh và dứt khoát, đặc biệt ở dải tốc độ thấp và trung bình. Đặc trưng của xe điện với mô-men xoắn đạt cực đại ngay lập tức giúp phản hồi chân ga gần như không có độ trễ, nhờ vậy tạo cảm giác linh hoạt trong môi trường đô thị cũng như khi cần vượt xe trên cao tốc.

Cảm giác lái của VF 7 nghiêng về sự chắc chắn và dễ kiểm soát. Theo đánh giá từ cộng đồng người sử dụng mẫu xe này cho thấy, vô lăng VF 7 phản hồi nhanh và đủ chính xác để mang lại sự tự tin khi chuyển làn hoặc vào cua.

Khi cần tăng tốc mạnh, chiếc xe vẫn duy trì được sự ổn định, hạn chế hiện tượng chòng chành thường thấy ở một số mẫu SUV gầm cao. Đây là điểm cộng đáng chú ý, đặc biệt với những người tìm kiếm một chiếc xe vừa phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày, vừa mang lại cảm giác lái có phần thể thao.

Bên cạnh hiệu năng, bài toán chi phí cũng là lý do quan trọng giúp VF 7 thu hút người dùng Việt. Mức giá niêm yết của xe đang nằm trong khoảng cạnh tranh so với mặt bằng chung phân khúc. Khi kết hợp cùng các chính sách hỗ trợ, chi phí sở hữu ban đầu trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình lần đầu mua xe.

Ở giai đoạn sử dụng, lợi thế của xe điện tiếp tục được thể hiện rõ. Chi phí năng lượng thấp hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong, nhất là khi có các chương trình miễn phí sạc trong thời gian dài. Ngoài ra, chu kỳ bảo dưỡng được kéo dài giúp giảm số lần phải đưa xe vào xưởng, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian vận hành. Những yếu tố này góp phần làm cho tổng chi phí sở hữu trong dài hạn trở nên hợp lý hơn.

Về tổng thể, VF 7 cho thấy một hướng tiếp cận cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và chi phí. Mẫu xe không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản mà còn mang lại trải nghiệm lái đáng chú ý trong phân khúc. Với những lợi thế này, không khó hiểu khi VF 7 đang dần gia tăng sự hiện diện trên đường phố và trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với người dùng Việt.