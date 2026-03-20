VinFast VF7 có ưu điểm để khách hàng Việt lựa chọn sử dụng hằng ngày

Chọn chiếc ô tô đầu tiên của đời mình chưa bao giờ là quyết định đơn giản với người trẻ. Nhưng với anh Đăng Thành (Hà Nội), câu trả lời lại đến khá nhanh khi trực tiếp cầm lái VinFast VF 7. Ngay từ những km đầu tiên, mẫu SUV điện đã chinh phục chủ nhân sinh năm 1995 bằng cảm giác lái tốt, khả năng vận hành vượt kỳ vọng và hệ thống hỗ trợ lái được đánh giá cao so với tầm giá.

Từng trải nghiệm nhiều dòng xe xăng, dầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ trong gia đình, từ Mazda 626, SsangYong Musso, Ford Everest, Chevrolet Captiva hay Kia Rondo, việc lựa chọn chiếc xe điện VinFast VF 7 làm chiếc ô tô “đầu đời” cho riêng mình của anh Đăng Thành (Hà Nội) khiến nhiều người quan tâm.

Cảm giác lái hơn hẳn so với các mẫu xe trong phân khúc là yếu tố khiến anh quyết định chọn VF 7 ngay từ đầu. Anh thừa nhận, đây là yếu tố cảm xúc quan trọng khi chọn một chiếc xe để gắn bó lâu dài. Vô-lăng VF 7 phản hồi chính xác, không rơ, có biến thiên theo vận tốc, phanh “ăn” và mượt nhờ tái sinh năng lượng, khung gầm chắc… tất cả tạo nên một chiếc xe đầm và rất đáng tin cậy. Khả năng vào cua, độ ổn định ngang, mức kiểm soát thân xe khi chạy tốc độ cao đều khiến anh bất ngờ.

Động cơ 349 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm được anh Thành nhận xét là “quá mạnh mẽ trong mọi điều kiện”. Thậm chí ở chế độ Eco, xe vẫn bứt tốc và vượt mọi xe trên đường một cách nhẹ nhàng. Trọng tâm thấp giúp những cung đường đèo hoặc các tình huống thay đổi làn trở nên chắc chắn hơn.

Sau gần một năm cùng VF 7 trải qua hơn 20.000 km, điều khiến anh đặc biệt hài lòng còn là ADAS - hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao mà anh mô tả là “đáng tiền nhất”. Trong nhiều chuyến đi dài và cả lúc di chuyển nội đô, ADAS của VF 7 xử lý chính xác ngay cả ở tốc độ cao, giữ khoảng cách mượt, bám làn ổn định và đặc biệt biết tự giảm tốc khi vào cua để giữ độ an toàn.

“Không phải xe nào trong tầm giá cũng làm được chuyện đó”, anh nhận định. Tính năng phanh tự động khẩn cấp trước cũng đã “cứu” anh vài lần khi di chuyển trong thành thị đông đúc.

Anh Thành cũng không gặp khó khăn trong việc thích nghi với thói quen sạc điện. Với quãng đường di chuyển hàng ngày 20km, cộng với hạ tầng trạm sạc đủ dày ở Đà Lạt, anh chỉ cần sạc 2 lần/tuần từ 20–80%. Thời gian sạc chưa tới một giờ cả đi lẫn về, đủ để tranh thủ làm việc, nghỉ ngơi hoặc giải quyết những việc vặt trong ngày. Theo anh, khi đã quen, việc sạc xe điện trở nên tự nhiên giống như sạc điện thoại.

HUD hiển thị tốc độ là trang bị tuỳ chọn và có giá thành hơn 10 triệu đồng.

Ngay cả trên những chuyến đi dài, chủ xe trẻ tuổi cũng không hề gặp vấn đề nào với việc sạc. Trên hành trình Bắc - Nam, mỗi ngày phải đi tới 700km, anh Thành chỉ sạc hai lần một ngày, thường kết hợp với giờ ăn trưa và ăn tối. Độ phủ trạm sạc tại Việt Nam theo anh thậm chí vượt nhiều khu vực ở Đức - nơi anh đang sinh sống và học tập trong thời gian ngắn.

Từ khi chuyển sang xe điện, anh Thành tiết kiệm được đáng kể chi phí, nhờ chính sách miễn phí sạc tới hết tháng 6/2027. “Nếu không còn chính sách miễn phí sạc, chi phí vận hành của VF 7 vẫn rẻ hơn nhiều xe xăng trong cùng phân khúc. Bảo dưỡng và phụ tùng cũng rẻ bất ngờ”, anh Thành chia sẻ.

Ngoài những điểm “ưng” về bản thân chiếc xe, điểm gây ấn tượng không kém với anh Thành là dịch vụ hậu mãi của VinFast. Anh mô tả những chính sách của hãng xe Việt là khó tin, thậm chí vượt xa nhiều thương hiệu lớn trên thế giới: tổng đài hỗ trợ 24/7, quy trình nhanh, chi phí rẻ, xưởng dịch vụ rộng khắp, và đặc biệt là tinh thần cầu thị cao. Anh cho rằng đối với người dùng phổ thông, dịch vụ tốt chiếm đến 50% sự hài lòng khi sở hữu xe.

Trải nghiệm với các dòng xe ở Đức khiến anh Thành bất ngờ về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của VinFast.​ Sang Đức học ngành ô tô, anh Thành có điều kiện tiếp xúc từ xe phổ thông đến xe sang. Chính trải nghiệm đó khiến anh càng bất ngờ hơn về VinFast.

Từ khung gầm chắc chắn, thân vỏ tốt đến dịch vụ khách hàng chu đáo hơn nhiều hãng lớn, tất cả khiến anh cảm thấy càng tự tin khi lựa chọn thương hiệu Việt. “Trải nghiệm thực tế, những giá trị cốt lõi về vận hành và dịch vụ của VF 7 vượt mong đợi. Đây là những điều quan trọng nhất với một chiếc xe”, anh Thành kết luận.

Hàng ghế sau có phần hơi đứng tạo cảm giác khó chịu cho người dùng khi đi hành trình dài.

Đó cũng là lý do dù đang ở Đức, anh vẫn giữ VF 7 tại Việt Nam để tiếp tục sử dụng khi về nước. Trong tương lai, nếu đổi xe, lựa chọn của anh vẫn sẽ là xe điện VinFast, với phương án cân nhắc là một mẫu SUV cỡ lớn phù hợp cho gia đình.

Nhưng mẫu xe VF7 có những nhược điểm đáng kể như góc quan sát ở phía sau có phần hơi hẹp tạo ra sự bất tiện khi di chuyển ở những đoạn đường dài. Ngoài ra, góc mở ở cửa khu vực hành lý có phần hơi thấp và dễ gây ra va chạm với người sử dụng có chiều cao lớn hơn 1m76. Riêng ở phiên bản 2025, mẫu xe VF7 đã bị cắt option điều chỉnh điện ở ghế phụ hàng phía trước. Và phần nghỉ chân trong khu vực đạp ga thiết kế to bản và khá gần tạo cảm giác khó chịu trên những hành trình dài.