Nên chọn VinFast VF7 hay Toyota Corolla Cross trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng?

VinFast VF7 và Toyota Corolla Cross là hai mẫu SUV hướng đến nhóm khách hàng trẻ nhưng khác biệt rõ về công nghệ và phân khúc. VF7 là SUV điện hạng C của VinFast với hai phiên bản Eco và Plus, trong khi Corolla Cross là mẫu B-SUV của Toyota sử dụng động cơ Hybrid thế hệ 5. Hiện VF7 là dòng xe thuần điện, có giá niêm yết dao động từ 789-969 triệu đồng. Còn Corolla Cross của Toyota có giá niêm yết thấp nhất từ 820 triệu đồng.

Về thiết kế, VF7 mang phong cách châu Âu thể thao với dáng coupe SUV do Torino Design thực hiện, còn Corolla Cross có kiểu dáng mạnh mẽ, trẻ trung với lưới tản nhiệt lục giác và các đường gân dập nổi. Xét kích thước, VF7 lớn hơn với chiều dài cơ sở 2.840 mm và khoảng sáng gầm 190 mm, trong khi Corolla Cross có trục cơ sở 2.640 mm và gầm cao 161 mm.

Nhờ kích thước lớn hơn, VF7 mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, còn Corolla Cross nổi bật ở sự cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu và tính thực dụng. Nhìn chung, VF7 phù hợp với người dùng yêu công nghệ và xe điện, trong khi Corolla Cross là lựa chọn an toàn cho khách hàng muốn xe hybrid bền bỉ, tiết kiệm.

Nội thất của VinFast VF7 và Toyota Corolla Cross đều hướng đến sự hiện đại nhưng theo hai phong cách khác nhau. VF7 thiên về tối giản và công nghệ, nổi bật với màn hình trung tâm 15,6 inch, HUD thay cho cụm đồng hồ sau vô-lăng và vô-lăng D-Cut thể thao tích hợp phím cảm ứng.

Trong khi đó, Corolla Cross mang phong cách thực dụng và sang trọng, sử dụng vật liệu da và nhựa mềm, màn hình giải trí 10.1 inch kết hợp màn hình đa thông tin 12.3 inch. Về ghế ngồi, VF7 Plus có ghế da chỉnh điện 8 hướng kèm sưởi và thông gió, còn Corolla Cross HEV có ghế da chỉnh điện 8 hướng và nhớ vị trí.

Xét về tiện nghi, Corolla Cross nổi bật với nhiều trang bị như camera 360, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng và khoang hành lý lớn khoảng 487 lít. Ngược lại, VF7 tạo lợi thế về trải nghiệm công nghệ và không gian thoáng nhờ cửa sổ trời toàn cảnh cùng thiết kế nội thất hiện đại

VinFast VF7 và Toyota Corolla Cross có sự khác biệt rõ rệt về hệ truyền động và triết lý vận hành. VF7 sử dụng động cơ thuần điện với hai phiên bản Eco và Plus, trong đó bản Plus mạnh mẽ hơn với công suất khoảng 349 mã lực và hệ dẫn động AWD.

Ngược lại, Corolla Cross sử dụng động cơ xăng và Hybrid 1.8L với tổng công suất 138 mã lực, tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Về phạm vi hoạt động, VF7 có thể di chuyển khoảng 420–450 km mỗi lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh, trong khi Corolla Cross chỉ cần đổ xăng nhưng tiêu thụ nhiên liệu rất thấp, khoảng 3,9–5,8 L/100 km. Xét công nghệ an toàn, cả hai đều được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ lái hiện đại như ADAS trên VF7 và Toyota Safety Sense 3.0 trên Corolla Cross.

Nhìn chung, VF7 nổi bật ở sức mạnh và công nghệ xe điện, còn Corolla Cross ghi điểm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày. Tất nhiên, lựa chọn mẫu xe SUV nào còn tùy thuộc vào thị hiếu của mỗi người. Thực tế cả VF7 và Corolla Cross đều là các dòng SUV sáng giá hiện nay.