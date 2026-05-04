Đây là lý do khiến kỷ nguyên xe điện đến nhanh hơn bao giờ hết

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với giao thông hàng hải quốc tế vào năm 2026 đã dẫn đến một sự kiện bất ngờ: giá dầu tăng mạnh lên 120 USD một thùng, kéo theo giá xăng tăng chóng mặt trên toàn cầu. Trước tình hình này, nhiều chủ xe đã bắt đầu cân nhắc đến lợi ích của việc sở hữu xe điện.

Xe điện giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều so với xe xăng.

Theo nghiên cứu của Trường Kinh tế London và Đại học Birmingham đến từ Anh, mối quan hệ giữa giá dầu và việc sử dụng xe điện ngày càng trở nên rõ ràng. Đặc biệt, chi phí pin đã giảm mạnh trong 10 năm qua, khiến việc sở hữu xe điện trở nên bền vững bất kể biến động của ngành dầu mỏ.

Cụ thể, số liệu từ The Conversation chỉ ra rằng, giá một kilowatt-giờ pin đã giảm từ hơn 1.000 USD vào năm 2010 xuống còn 108 USD vào năm 2025, tương đương với mức giảm gần 90%. Mỗi khi sản lượng pin tích lũy tăng gấp đôi, chi phí sẽ giảm 9%.

Tại châu Âu, tổng chi phí sở hữu xe điện trong suốt vòng đời, bao gồm giá mua, bảo trì, bảo hiểm và chi phí năng lượng, thấp hơn so với xe chạy xăng. Thị trường xe hơi đã qua sử dụng cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, với xe điện đã qua sử dụng có giá rẻ hơn ở nhiều phân khúc. Các mẫu xe mới nhất hiện có tuổi thọ tương đương với xe chạy xăng.

Một số quốc gia đã đi đầu trong việc áp dụng xe điện, trong đó Na Uy là một ví dụ tiêu biểu. Đáng ngạc nhiên, Ethiopia cũng ghi nhận xe điện chiếm 60% tổng doanh số bán hàng vào năm 2024.

Công nghệ pin xe điện ngày càng cải tiến về độ an toàn và phạm vi di chuyển.

Một yếu tố quan trọng tạo niềm tin cho người tiêu dùng là sự cải tiến trong công nghệ pin. Các nhà sản xuất đã loại bỏ coban, một khoáng chất gây ra nhiều vấn đề về nguồn cung, đồng thời đang phát triển các loại pin mới không dựa vào vật liệu nguy hiểm. Ngành công nghiệp đang chuyển hướng từ dầu mỏ sang các khoáng chất quan trọng như lithium và niken, trong khi các nguyên tố đất hiếm cũng đang được theo dõi chặt chẽ.

Trung Quốc đang trở thành một hình mẫu hàng đầu trong việc thương mại hóa xe điện. Trong khi Tesla và BMW định vị mình là những giải pháp công nghệ tương lai, các thương hiệu Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường với các mẫu xe giá rẻ và tính năng hấp dẫn. Tuy nhiên, việc lắp ráp xe điện ở phương Tây vẫn đòi hỏi một lượng lao động lớn hơn, tạo ra thách thức trong việc cân bằng giữa sản xuất, cung và cầu.

Câu hỏi đặt ra là: Khi nào chúng ta sẽ thấy nhiều xe điện hơn xe chạy bằng xăng trên đường phố?