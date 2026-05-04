Lượng xe nhập khẩu về Việt Nam từ Trung Quốc vượt mặt các nước Đông Nam Á

Trong 3 tháng đầu năm, nước ta nhập khẩu hơn 56.000 xe nguyên chiếc. Đáng chú ý, lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc đã vượt mặt Thái Lan. Số liệu thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) mới được công bố cho thấy, trong tháng 3/2026, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 25.255 chiếc, tăng mạnh 56,9% so với tháng trước.

Diễn biến này cho thấy thị trường ô tô nhập khẩu đang phục hồi khá mạnh sau giai đoạn đầu năm trầm lắng. Lũy kế quý I/2026, Việt Nam nhập khẩu 56.012 ô tô nguyên chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm xe tải, phản ánh nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Xe chở người dưới 9 chỗ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 36.388 chiếc.

Trong cơ cấu nhập khẩu, xe chở người dưới 9 chỗ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 36.388 chiếc, tương đương khoảng 65% tổng lượng xe nhập khẩu. Tuy nhiên, quy mô phân khúc này gần như đi ngang so với cùng kỳ, cho thấy sức cầu tiêu dùng chưa có biến động đáng kể.

Trong đó, Indonesia dẫn đầu với 23.402 chiếc, tăng 27,5% so với cùng kỳ; Trung Quốc đứng thứ hai với 17.168 chiếc, tăng mạnh 74,5%, ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất; trong khi Thái Lan đạt 13.077 chiếc, giảm 18,7%, phản ánh sự điều chỉnh trong cơ cấu nguồn cung khu vực.

Diễn biến này cho thấy cơ cấu nguồn cung ô tô nhập khẩu đang thay đổi khá rõ nét, khi xe từ Trung Quốc và Indonesia ngày càng gia tăng hiện diện trên thị trường. Điều này không chỉ phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung mà còn cho thấy cạnh tranh trên thị trường ô tô trong nước đang ngày càng gay gắt hơn.