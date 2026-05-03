Geely trình làng mẫu sedan siêu tiết kiệm nhiên liệu, giá từ 230 triệu đồng

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Geely Auto đã giới thiệu mẫu sedan hybrid thế hệ thứ năm mang tên Emgrand i-HEV. Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe này là mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 2,22 lít/100 km trong thử nghiệm thực tế trên cao tốc tại Hải Nam – con số đã được hãng đệ trình để xác lập kỷ lục Guinness cho xe hybrid sản xuất hàng loạt tiết kiệm nhiên liệu nhất. Mức tiêu hao này thậm chí tương đương một mẫu xe máy như Honda Air Blade và được cho là thấp hơn khoảng 12% so với Toyota Prius trong điều kiện tương đương.

Hiệu suất ấn tượng đến từ hệ thống hybrid i-HEV thế hệ mới, sử dụng cấu trúc hai mô-tơ điện (P1+P3) kết hợp hệ truyền động điện tích hợp 11 trong 1, cho tổng công suất lên tới 230 kW, cao hơn đáng kể so với các hệ hybrid truyền thống. Động cơ xăng chuyên dụng đạt hiệu suất nhiệt 48,41%, thuộc nhóm cao nhất trên xe thương mại hiện nay. Theo chuẩn WLTC, hệ thống điện đảm nhiệm hơn 80% thời gian vận hành, giúp giảm đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu và thời gian hoạt động của động cơ đốt trong. Xe có thể chạy thuần điện ở tốc độ tối đa 66 km/h và tăng tốc từ 0–30 km/h chỉ trong 1,84 giây.

Geely cũng trang bị cho Emgrand i-HEV hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động EOC, giúp giảm rung khi khởi động tới 32,7%, trong khi độ ồn trong cabin chỉ nhỉnh hơn khoảng 1 dB so với xe thuần điện. Mẫu sedan này đã trải qua 15.000 giờ thử nghiệm độ bền, tương đương gần 4,8 triệu km vận hành, cùng các bài kiểm tra môi trường khắc nghiệt với biên độ nhiệt gần 100°C và độ cao lên tới 4.650 m.

Ở thế hệ mới, Geely Emgrand áp dụng ngôn ngữ thiết kế gia đình 4.0 với lưới tản nhiệt dạng thác nước gồm 12 thanh crôm dọc, cụm đèn LED sắc nét và dải đèn hậu kéo dài phía sau. Kích thước tổng thể đạt 4.815 x 1.885 x 1.480 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm, mang lại không gian rộng rãi trong phân khúc sedan cỡ trung. Nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 14,6 inch chạy hệ điều hành Flyme Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số và sạc không dây 50W có làm mát.

Không chỉ gây chú ý về công nghệ, Geely Emgrand i-HEV còn tạo sức ép lớn về giá khi được công bố ở mức từ 65.800 đến 71.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 230–260 triệu đồng. Ngoài bản hybrid, xe còn có tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5L cho công suất 178 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Theo kế hoạch, hệ thống i-HEV sẽ tiếp tục được mở rộng trên nhiều dòng xe khác của Geely trong năm 2026, cho thấy tham vọng đẩy mạnh điện hóa ở phân khúc phổ thông. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chiến lược kết hợp công nghệ tiết kiệm nhiên liệu với mức giá dễ tiếp cận có thể giúp Emgrand duy trì sức hút ổn định trên thị trường nội địa.