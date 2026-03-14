Giải đáp loạt thắc mắc về VinFast VF7

Đây là một trong những mẫu SUV điện được quan tâm trong phân khúc C tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và khả năng vận hành mạnh mẽ. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những câu hỏi phổ biến nhất xoay quanh VinFast VF7.

VinFast VF7 giá lăn bánh bao nhiêu

Hiện nay, VinFast VF7 được phân phối trên thị trường với ba phiên bản, có giá niêm yết dao động từ khoảng 799 đến 969 triệu đồng tùy từng cấu hình. Mẫu xe này đang được hưởng chính sách ưu đãi dành cho ô tô điện theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, theo đó người mua được miễn lệ phí trước bạ trong giai đoạn hiện hành. Nhờ chính sách này, chi phí lăn bánh của VF7 giảm đáng kể so với nhiều mẫu SUV chạy xăng, cụ thể:

Phiên bản VF 7 Eco VF 7 Plus trần thép VF 7 Plus trần kính Giá niêm yết 789,000,000 949,000,000 969,000,000 Phí trước bạ 0 0 0 Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000 1,560,000 1,560,000 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 437,000 437,000 437,000 Phí đăng kí biển số Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 14,000,000 14,000,000 14,000,000 Tỉnh/thành còn lại 140,000 140,000 140,000 Phí đăng kiểm 340,000 340,000 340,000 Giá lăn bánh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 805,337,000 965,337,000 985,337,000 Tỉnh/thành còn lại 791,477,000 951,477,000 971,477,000

VF7 có mấy màu

VinFast VF7 phiên bản 2026 được cung cấp với nhiều lựa chọn màu sắc nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Xe có năm màu ngoại thất tiêu chuẩn gồm Đỏ Solar Ruby, Xám Zenith Grey, Xanh Urban Mint, Trắng Infinity Blanc và Đen Jet Black.

Bên trong khoang nội thất, màu sắc cũng được phân chia theo từng phiên bản. Cụ thể, phiên bản VF7 Eco sử dụng tông màu đen chủ đạo tạo cảm giác mạnh mẽ và gọn gàng, trong khi phiên bản VF7 Plus được trang bị nội thất màu nâu nhằm tăng thêm sự sang trọng và cao cấp cho không gian cabin.

VF7 có mấy chỗ

VinFast VF7 được thiết kế với cấu hình 2 hàng ghế và tổng cộng 5 chỗ ngồi. Không gian bên trong xe được bố trí rộng rãi nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình hoặc nhóm người di chuyển trong đô thị và trên các hành trình dài.

Các ghế ngồi trên xe được bọc da, mang lại cảm giác êm ái và thoải mái. Ghế lái được trang bị chức năng chỉnh điện 8 hướng, cho phép người điều khiển dễ dàng điều chỉnh vị trí phù hợp với tư thế lái.

VF7 có cửa sổ trời không

Trang bị cửa sổ trời trên VinFast VF7 được phân bổ tùy theo từng phiên bản. Trong đó, chỉ phiên bản VF7 Plus với tùy chọn trần kính toàn cảnh mới được trang bị cửa sổ trời panorama. Các phiên bản còn lại của VF7 không được trang bị cửa sổ trời.

VinFast VF7 có lốp dự phòng không

VinFast VF7 được trang bị một lốp dự phòng với thông số T145/80 R19. Lốp dự phòng được bố trí bên dưới thảm sàn của khoang hành lý phía sau, giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng khi cần thiết.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, lốp dự phòng đã được bơm đầy khi xe xuất xưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, người dùng vẫn nên kiểm tra áp suất của lốp dự phòng định kỳ để đảm bảo lốp luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng khi cần.

VF7 có mấy chìa khóa

Khi bán ra thị trường, VinFast VF7 được trang bị một chìa khóa thông minh đi kèm. Chìa khóa này cho phép người dùng thực hiện các thao tác như mở hoặc khóa cửa xe từ xa, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Trong trường hợp chìa khóa thông minh hết pin hoặc gặp sự cố, người dùng vẫn có thể sử dụng chìa khóa cơ được giấu bên trong chìa khóa điện tử để mở cửa xe, đảm bảo xe luôn có thể được tiếp cận trong mọi tình huống.

VinFast VF7 là mẫu SUV điện thuộc phân khúc C do VinFast phát triển và sản xuất. Mẫu xe này gây ấn tượng với phong cách thiết kế hiện đại, nhiều trang bị công nghệ và khả năng vận hành mạnh mẽ trong phân khúc.

Khoang nội thất của VF7 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn mang lại cảm giác sang trọng. Khu vực táp-lô được tinh giản các chi tiết nhằm tạo sự gọn gàng và hiện đại. Điểm nhấn nổi bật trong khoang cabin là màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch được đặt lệch và hướng về phía người lái, giúp việc thao tác trở nên thuận tiện hơn.

Về khả năng vận hành, phiên bản VF7 Eco sử dụng một mô-tơ điện với công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp với bộ pin dung lượng 59,6 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 375 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản VF7 Plus được trang bị hai mô-tơ điện với tổng công suất lên đến 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 75,3 kWh, cho phép di chuyển khoảng 431 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP.

Ngoài ra, VF7 còn được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại như tám túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát chống lật. Đặc biệt, phiên bản Plus được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng thông minh như cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và phanh khẩn cấp tự động. Xe cũng tích hợp trợ lý ảo có thể tương tác bằng giọng nói tiếng Việt, mang lại trải nghiệm tiện nghi và hiện đại cho người sử dụng.