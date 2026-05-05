Ford Everest Platinum 2026 xuất hiện tại Hà Nội, thu hút sự chú ý

Những hình ảnh thực tế của Ford Everest phiên bản Platinum hoàn toàn mới đang lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy thời điểm ra mắt tại Việt Nam đã cận kề, nhiều khả năng diễn ra ngay trong sự kiện ngày 6/5 của hãng.

Các xe được bắt gặp khi đang vận chuyển trên đường phố Hà Nội, đồng thời trước đó cũng từng xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải. Song song, dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy mẫu SUV này đã hoàn tất đăng ký nhãn năng lượng cho một biến thể dùng động cơ xăng, với mức tiêu thụ trung bình khoảng 10 lít/100 km. Thông tin kỹ thuật đi kèm mã động cơ N3WS, được xác định tương ứng với máy xăng 2.3L EcoBoost tăng áp quen thuộc trên Ford Explorer.

Khối động cơ 4 xy-lanh này dự kiến cho công suất khoảng 280 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Tuy nhiên, cấu hình dẫn động vẫn chưa được xác nhận rõ ràng khi chiếc xe lộ diện không có logo “4x4”, cho thấy khả năng tồn tại cả phiên bản một cầu bên cạnh tùy chọn hai cầu.

So với bản máy dầu đang bán trong nước, Ford Everest Platinum máy xăng có một số thay đổi dễ nhận diện, đáng chú ý nhất là hệ thống ống xả lộ thiên, hướng thẳng ra phía sau thay vì giấu dưới gầm. Chi tiết này tương đồng với các phiên bản Everest máy xăng đang phân phối tại Trung Đông và Argentina. Tuy vậy, xe xuất hiện tại Việt Nam lại sở hữu trang bị cao cấp hơn khi được bổ sung đèn LED ma trận, thay vì đèn LED dạng chóa như các thị trường kể trên.

Việc bổ sung biến thể máy xăng được xem là bước đi chiến lược, giúp Everest gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Fortuner hay Isuzu mu-X, vốn cũng đang duy trì tùy chọn động cơ xăng. Đồng thời, động thái này cũng được cho là nhằm đón đầu sự xuất hiện của Toyota Land Cruiser FJ trong thời gian tới.

Hiện tại, Ford Everest Platinum bản máy dầu đang được niêm yết ở mức 1,545 tỷ đồng. Với động cơ xăng tăng áp mạnh mẽ cùng các trang bị cao cấp hơn, phiên bản mới được dự báo sẽ có giá cao hơn, có thể tiệm cận mốc 1,7 tỷ đồng khi chính thức mở bán.