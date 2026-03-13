VF7 “né tắc đường giỏi như người Việt Nam”, tăng tốc “ăn đứt” nhiều đối thủ

Trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam tăng trưởng nhanh, những mẫu SUV điện cỡ trung đang trở thành lựa chọn phổ biến của người dùng đô thị. Một trong những cái tên gây chú ý là VinFast VF 7, mẫu xe được nhiều người dùng đánh giá có khả năng tăng tốc nhanh và vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc.

Nhờ động cơ điện mạnh mẽ cùng khả năng phản hồi tức thì, VF7 đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV hạng C.

Tăng tốc mạnh mẽ, lợi thế rõ rệt của xe điện

Một trong những ưu điểm lớn nhất của xe điện là mô-men xoắn đạt cực đại ngay khi người lái nhấn ga, điều mà xe xăng phải đạt vòng tua cao mới có được.

Theo thông số từ VinFast, phiên bản VF7 Plus có công suất khoảng 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 6,7 giây. Trong khi đó, phiên bản cao hơn có thể đạt khoảng 402 mã lực và tăng tốc khoảng 6,5 giây.

Đây là con số đáng chú ý nếu so với nhiều SUV xăng phổ biến cùng phân khúc. Chẳng hạn, một số mẫu xe quen thuộc như Ford Territory mất khoảng 10,5 giây để đạt 100 km/h, Toyota Corolla Cross khoảng 11 giây, còn Hyundai Tucson khoảng 9,5 giây.

Sự khác biệt này phần lớn đến từ đặc tính của động cơ điện. Với VF7, 500 Nm mô-men xoắn có thể xuất hiện ngay lập tức, trong khi xe xăng thường cần vòng tua khoảng 3.000 vòng/phút để đạt mức lực kéo tương đương.

Kích thước gọn gàng, phù hợp giao thông đô thị

Ngoài khả năng tăng tốc, VF7 còn được thiết kế phù hợp với môi trường giao thông đông đúc tại các thành phố lớn.

Xe có kích thước khoảng 4.619 x 1.934 x 1.656 mm, nhỏ gọn hơn đáng kể so với nhiều SUV cỡ lớn. Ví dụ, Hyundai Santa Fe dài khoảng 4.830 mm, tức dài hơn VF7 khoảng 21 cm.

Sự khác biệt này giúp VF7 dễ xoay trở hơn trong các tuyến phố đông, bãi đỗ xe hẹp hoặc các khu dân cư chật chội, lợi thế rõ rệt trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam.

Công nghệ hỗ trợ lái và khả năng “né tắc đường”

Một trong những điểm đáng chú ý của VF7 là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao. Xe được trang bị nhiều tính năng thuộc cấp độ ADAS Level 2+, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo va chạm.

Trong điều kiện giao thông đông đúc như giờ cao điểm tại Hà Nội hay TP.HCM, các hệ thống này có thể hỗ trợ người lái duy trì khoảng cách, tự động điều chỉnh tốc độ và giảm bớt áp lực khi di chuyển trong dòng xe đông.

Nhiều người dùng vì thế ví vui rằng VF7 “né tắc đường khéo như người Việt”, đặc biệt khi kết hợp giữa hệ thống hỗ trợ lái và khả năng tăng tốc nhanh.

Phạm vi hoạt động và công nghệ pin

Về năng lượng, VF7 sử dụng pin dung lượng khoảng 75,6 kWh với phạm vi hoạt động khoảng 510 km theo chuẩn WLTP trong điều kiện lý tưởng.

Quãng đường này đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày của đa số người dùng đô thị, thậm chí có thể thực hiện các chuyến đi liên tỉnh mà không cần sạc quá thường xuyên.

Hệ sinh thái trạm sạc của VinFast cũng đang được mở rộng nhanh chóng tại nhiều tỉnh thành, giúp việc sử dụng xe điện thuận tiện hơn so với giai đoạn đầu của thị trường.

Dữ liệu thị trường và phản hồi người dùng

Theo số liệu bán hàng năm 2025, VF7 đạt doanh số khoảng 9.693 xe, nằm trong nhóm SUV cỡ C bán chạy trên thị trường.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều video trải nghiệm xe cũng thu hút lượng lớn người xem. Một số reviewer mô tả khả năng tăng tốc của VF7 khá ấn tượng trong điều kiện giao thông thực tế.

Một video trải nghiệm tại Hà Nội từng nhận xét: “Xe điện đạp ga là đi ngay, cảm giác bay vèo qua phố đông, vượt các xe khác khá nhẹ nhàng”.

Bước đi trong cuộc đua xe điện

Sự xuất hiện của những mẫu xe như VF7 cho thấy thị trường ô tô điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Với lợi thế về tăng tốc, công nghệ hỗ trợ lái và hệ sinh thái sạc, VF7 đang được định vị như một mẫu SUV điện phù hợp với môi trường giao thông đô thị.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến xe điện, những mẫu xe có khả năng vận hành linh hoạt, tiết kiệm và nhiều công nghệ như VF7 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển dịch của thị trường ô tô Việt Nam trong những năm tới.