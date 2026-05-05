Xuất hiện xe ga thể thao Honda mới, giá từ 51,5 triệu đồng

Dòng xe ga mới Honda NS150ES 2026 vừa được tung ra thị trường tỷ dân Trung Quốc. Ấn phẩm này có kết hợp giữa sự thoải mái của dòng xe du lịch và độ linh hoạt của xe thể thao, tạo nên một tổng thể hài hòa và đa dụng.

Xe gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, chắc chắn hơn mặt bằng chung, nổi bật với kính chắn gió cao, tay lái tích hợp dàn quây, thân xe đầy đặn cùng sàn để chân phẳng tiện dụng. Hệ thống đèn LED kép và các đường nét sắc sảo góp phần mang lại diện mạo thể thao hiện đại.

Thuộc dòng NS150 của Sundiro Honda, NS150ES được định vị như một biến thể mới với phong cách cao cấp, dễ sử dụng và gọn gàng hơn. Xe trang bị động cơ SH-EP xi-lanh đơn 149cc, cho công suất 15,5 mã lực và mô-men xoắn 14,4 Nm, đi kèm trọng lượng 141 kg và chiều cao yên 755 mm, phù hợp với người dùng châu Á. Tính đa dụng tiếp tục được thể hiện qua bình xăng 8 lít đặt dưới tay lái, mang lại sự tiện lợi khác biệt.

Mẫu xe có ba phiên bản, từ bản tiêu chuẩn với màn hình LCD đến bản Pro cao cấp tích hợp sẵn thùng sau, camera hành trình và kết nối smartphone. Tại Trung Quốc, dòng xe ga NS150 có giá từ 13.380 Nhân dân tệ (51,53 triệu đồng).

Về tổng thể, dòng xe NS150ES có sức hút lớn nhờ thiết kế, trang bị và định vị riêng biệt. Xe hướng đến một phân khúc mới, dung hòa giữa thể thao, tiện nghi và tính thực dụng trong một sản phẩm duy nhất.