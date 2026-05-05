Mẹ bị buộc tội khi con trai đi xe máy điện đâm chết người

Các công tố viên thông báo rằng bà Tommi Jo Mejer, 50 tuổi, đến từ Aliso Viejo, bị buộc tội ngộ sát sau cái chết của ông Ed Ashman, 81 tuổi.

Ông Ashman qua đời khoảng một tuần sau khi bị tông khi đang đi bộ về nhà từ trường trung học El Toro ở Lake Forest, theo Văn phòng Biện lý quận Cam, California.

Các nhà chức trách cáo buộc con trai 14 tuổi của bà Mejer đã biểu diễn những pha bốc đầu trên chiếc xe máy điện công suất cao khi tông vào ông Ashman vào ngày 16/4 trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, theo Fox 2.

Trong đơn kiện sửa đổi được nộp ngày 1/5, Mejer hiện bị buộc tội ngộ sát, cùng tội danh gây nguy hiểm cho trẻ em và đồng phạm, thêm một số tội danh khác.

Nếu bị kết tội về tất cả các tội danh, người mẹ có thể phải đối mặt với án tù lên đến 7 năm 8 tháng. Người phụ nữ này dự kiến hầu tòa vào ngày 21/5 tại Trung tâm Tư pháp Harbor ở Newport Beach.

Các nhà điều tra cho biết cảnh sát trước đó đã cảnh báo bà Mejer về việc cho phép con trai mình lái xe máy điện trái phép. Trong một cuộc trao đổi năm 2025 được ghi lại bằng camera gắn trên người, bà được cho là đã thừa nhận mình đã mua chiếc xe và biết con trai mình lái xe một cách liều lĩnh.

Chiếc xe máy điện liên quan, được xác định là Surron Ultra Bee, có thể đạt tốc độ lên đến 93 km/h và được phân loại là xe máy theo luật California, yêu cầu phải có giấy phép, đăng ký và bảo hiểm để hoạt động trên đường công cộng.

Các công tố viên cáo buộc rằng sau vụ tai nạn, bà Mejer đã cung cấp thông tin sai lệch cho các cảnh sát, tuyên bố rằng cả bà và con trai đều không có quyền sử dụng loại xe này.

Cáo buộc được nâng cấp phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ án. Giới chức cũng đưa ra lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh: "Về cơ bản, người mẹ này đã trao cho con trai 14 tuổi của mình một vũ khí chết người".

Các công tố viên cho biết đây là một trong số những trường hợp gần đây mà cha mẹ bị buộc tội vì cho phép trẻ vị thành niên điều khiển xe máy điện trái phép.