Top xe số tiết kiệm xăng, giá rẻ 18-20 triệu đồng rất đáng mua hiện nay

Các mẫu xe số dưới đây là những dòng sản phẩm bình dân, có trang bị cơ bản. Mặc dù không tiện ích như các dòng xe cao cấp, nhất là các dòng sản phẩm như xe tay ga, nhưng các mẫu xe số này vận hành linh hoạt và tiết kiệm xăng.

Honda Wave Alpha

Wave Alpha giá từ 18,74 triệu đồng, được trang bị động cơ 110cc bền bỉ, cho hiệu suất tốt nhưng vẫn đảm bảo mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu 1,72 l/100 km. Xe mang lại trải nghiệm lái ổn định, tiết kiệm chi phí và phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Thiết kế trẻ trung với 4 màu sắc và 2 phiên bản cùng bộ tem mới giúp người dùng thể hiện cá tính năng động.

Điểm nhấn là màu đen nhám hiện đại, kết hợp logo “Wave Alpha” cách điệu và họa tiết hài hòa trên thân xe. Tổng thể xe gọn gàng, mạnh mẽ với kích thước 1.913 x 689 x 1.076 mm và khối lượng 96 kg. Chiều cao yên 770 mm cùng khoảng sáng gầm 134 mm giúp xe phù hợp với nhiều vóc dáng người dùng. Hệ thống đồng hồ hiển thị rõ ràng, dễ quan sát cùng đèn luôn sáng tăng khả năng nhận diện khi di chuyển.

Xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và lò xo trụ phía sau, đảm bảo vận hành êm ái. Động cơ 4 kỳ, 1 xi-lanh làm mát bằng không khí cho công suất 6,12 kW và mô-men xoắn 8,44 Nm. Ngoài ra, ổ khóa đa năng 3 trong 1 gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ giúp tăng tính tiện lợi và an toàn khi sử dụng.

Honda Wave RSX

Wave RSX FI giá niêm yết từ 22,03 triệu đồng là mẫu xe số mang thiết kế thể thao nhỏ gọn, hướng đến hình ảnh trẻ trung và năng động. Xe được trang bị động cơ 110cc mạnh mẽ, bền bỉ, phù hợp với nhu cầu di chuyển linh hoạt hằng ngày. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI giúp tối ưu vận hành và rất tiết kiệm nhiên liệu với ngưỡng tiêu thụ trung bình chỉ 1,56 l/100 km.

Mẫu xe nổi bật với hai màu mới Xám Đen và Đỏ Đen cùng phong cách phối màu thể thao cá tính. Mặt nạ trước thiết kế chữ V sắc nét kết hợp đèn xi nhan góc cạnh tạo diện mạo hiện đại. Tem xe mới cùng logo 3D “RSX” và các đường nét mạnh mẽ giúp tăng dấu ấn riêng. Phiên bản Đỏ Đen lấy cảm hứng từ xe đua với phối màu Đỏ – Xanh – Trắng nổi bật. Đồng hồ hiển thị thể thao, dễ quan sát, kết hợp thân xe gọn gàng và đuôi xe vuốt cao khỏe khoắn.

Xe sử dụng động cơ 4 kỳ, 1 xi-lanh cho công suất 6,46 kW và mô-men xoắn 8,70 Nm, vận hành ổn định. Ngoài ra, xe còn trang bị ổ khóa đa năng, hộc chứa đồ tiện lợi và hệ thống đèn luôn sáng giúp tăng an toàn khi di chuyển.

Yamaha Sirius Fi

Yamaha Sirius FI được trang bị hệ thống phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng chỉ 1,65 lít/100 km, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Thiết kế xe cân bằng giữa yếu tố thể thao và tính tiện ích, mang lại sự linh hoạt khi sử dụng. Điểm thay đổi nổi bật nằm ở cụm đèn trước với hai đèn định vị đặt gần đèn pha, tạo diện mạo thanh thoát và dễ nhận diện.

Xe sử dụng động cơ 4 thì, SOHC, xi-lanh đơn dung tích 113,7 cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,4 kW tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Hệ thống khởi động kép gồm đề điện và cần đạp giúp vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện. Xe trang bị hộp số cơ khí 4 cấp dạng quay vòng, mang lại cảm giác lái quen thuộc và dễ điều khiển.

Khung xe Sirius FI dạng underbone kết hợp phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau giúp xe vận hành êm ái. Hệ thống phanh gồm đĩa trước hoặc tang trống tùy phiên bản, đi kèm lốp trước 70/90-17 và lốp sau 80/90-17. Tổng thể, Sirius Fi có kích thước gọn gàng, trọng lượng 98 kg, bình xăng 4 lít và chiều cao yên 775 mm, phù hợp với đa số người dùng.