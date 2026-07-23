Toyota Veloz Cross tiếp tục hụt hơi trước Mitsubishi Xpander

Tháng 6/2026 chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam khi doanh số Veloz Cross tiếp tục sụt giảm, Xpander ở vị trí thứ hai, xếp sau Innova Cross.

Innova Cross có mức tăng trưởng mạnh trong tháng qua.

Dù gặp khó khăn, phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ vẫn là một trong những nhóm xe có sức tiêu thụ tốt nhất trên thị trường ô tô Việt Nam, nhờ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình và khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu doanh số với 3.868 xe được bán ra trong tháng 6, bao gồm cả phiên bản phục vụ dịch vụ và phiên bản dành cho người dùng cá nhân.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh giữa các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đã có sự thay đổi đáng kể. Veloz Cross chỉ bán được 622 xe, giảm từ 797 xe của tháng trước, trong khi Xpander đạt 1.051 xe, giảm từ 1.236 xe trong tháng 5. Đáng chú ý, Innova Cross đã ghi nhận doanh số tăng mạnh khi bán ra 1.670 xe, tăng từ 733 xe bán ra trong tháng 5, giúp mẫu xe này vượt qua cả Veloz Cross và Xpander.

Sự sụt giảm doanh số của Xpander khiến mẫu này mất vị trí dẫn đầu trong phân khúc MPV cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong.

Ở nhóm phía sau, doanh số nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ biến động theo chiều hướng giảm. Honda BR-V là cái tên sụt giảm đáng kể khi chỉ bán được 143 xe, giảm từ 222 xe của tháng trước. Mẫu MPV này xếp sau Carnival và Carens của KIA đều chứng kiến sự tăng trưởng doanh số, cũng như Hyundai Stargazer với doanh số chỉ tăng nhẹ 2 xe, lên 303 xe bán ra.

Cuối cùng, Suzuki XL7, Hyundai Custin và Toyota Avanza là những cái tên xếp sau, với doanh số đều dưới 80 xe.

Dù sức mua chung suy giảm, phân khúc MPV cỡ nhỏ vẫn duy trì sức hút nhờ đáp ứng đồng thời nhu cầu sử dụng gia đình và kinh doanh dịch vụ. Trong bối cảnh VinFast Limo Green gần như không có đối thủ ở mảng xe điện, cuộc đua giữa các mẫu MPV chạy xăng được dự báo sẽ tiếp tục tập trung vào Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Innova Cross trong những tháng tới.