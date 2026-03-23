Tam mã Mitsubishi - Toyota - VinFast định hình cuộc chơi 2026

Vào năm ngoái, xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ tiếp tục là một trong những phân khúc chủ lực tại Việt Nam, bên cạnh crossover cỡ trung và SUV đô thị. Mặc dù Xpander vẫn đảm bảo vị trí số 1 trong phân khúc MPV cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong, nhưng khi tính đến cả xe điện, mẫu xe Nhật Bản đã chính thức nhường ngôi cho tân binh VinFast Limo Green.

Mitsubishi Xpander vẫn là ông vua phân khúc MPV cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong năm 2025, phân khúc này đã tiêu thụ 50.861 xe. Nếu tính cả doanh số của VinFast Limo Green, tổng lượng xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được tiêu thụ lên tới 77.988 xe, tăng gần 21.500 xe, tương đương 42% so với năm trước đó.

Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ VinFast Limo Green, mẫu xe MPV thuần điện đã ghi nhận doanh số lũy kế 27.127 xe chỉ trong 5 tháng cuối năm 2025, cao hơn gần gấp rưỡi so với Mitsubishi Xpander với 17.316 xe. Trước khi VinFast Limo Green ra mắt, Mitsubishi Xpander đã thống trị phân khúc này suốt 7 năm từ 2018 đến 2024.

Trong khi VinFast Limo Green thống lĩnh toàn thị trường.

Ngoài Mitsubishi và VinFast, thị trường còn có khoảng 10 mẫu xe khác cạnh tranh, trong đó có Honda BR-V, KIA Carens, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Hyundai Custin và Toyota Avanza. Hai mẫu xe Toyota, Veloz và Innova, cũng ghi nhận doanh số ấn tượng, với mỗi mẫu đều vượt 8.000 xe trong năm 2025.

Cuộc đua doanh số trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỷ đồng dự báo sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2026, với sự cạnh tranh giữa Mitsubishi, Toyota và VinFast. VinFast kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng nhờ vào chính sách ưu đãi và xu hướng điện hóa mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander, dù vẫn dẫn đầu, đang đối mặt với thách thức khi doanh số giảm hơn 2.000 chiếc so với năm trước. Nếu không có các phiên bản điện hóa, Xpander có thể gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế.

Toyota cũng không hề kém cạnh với sự thành công của bộ đôi Veloz và Innova.

Mặc dù không có mẫu xe nào ghi nhận doanh số bùng nổ như VinFast hay Mitsubishi, nhưng Toyota lại có số lượng mẫu mã đa dạng nhất trong phân khúc MPV gia đình 7 chỗ tầm giá dưới 1 tỷ đồng. Với sự ổn định của Veloz và Innova, Toyota vẫn là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua này.