Mẫu xe từng lép vế trước Mitsubishi Xpander bất ngờ vượt lên dẫn trước

Sự vươn lên bất ngờ của Veloz diễn ra vào tháng đầu tiên của quý 2/2026 khi mẫu xe của Toyota đã vượt qua Mitsubishi Xpander trong nhóm xe chạy xăng, mặc dù tâm điểm của thị trường vẫn thuộc về xe điện VinFast với doanh số áp đảo.

Mitsubishi Xpander.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), tổng doanh số của phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ trong tháng 4/2026 đạt 13.719 xe, giảm 1.286 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên, trong bốn tháng đầu năm 2026, doanh số toàn phân khúc đã đạt 43.128 xe, tăng hơn 28.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc này chủ yếu đến từ VinFast Limo Green. Mẫu MPV thuần điện này đã bán ra 9.006 xe chỉ trong tháng 4, mặc dù giảm nhẹ 310 xe so với tháng trước, nhưng vẫn chiếm khoảng 65% tổng doanh số của phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam.

VinFast Limo Green không chỉ thu hút khách hàng kinh doanh dịch vụ mà còn ngày càng được ưa chuộng bởi người dùng cá nhân, giúp mẫu xe này mở rộng sức ảnh hưởng trong phân khúc vốn trước đây chủ yếu do các mẫu MPV chạy xăng chiếm ưu thế.

VinFast Limo Green.

Trong khi xe điện tiếp tục chiếm ưu thế, cuộc cạnh tranh trong nhóm xe gia đình cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong trở nên gay gắt hơn. Toyota Veloz Cross đã có sự bứt phá mạnh mẽ với doanh số 1.503 xe trong tháng 4, tăng 784 xe so với tháng trước và vượt qua Xpander để trở thành mẫu MPV chạy xăng bán chạy nhất phân khúc. Ngược lại, Mitsubishi Xpander chỉ bán được 1.273 xe, giảm 490 xe so với tháng trước đó, nhưng vẫn dẫn đầu lũy kế từ đầu năm với 5.504 xe.

Ngoài Veloz Cross và Xpander, Toyota Innova Cross cũng gây chú ý nhưng theo chiều hướng trái ngược, khi chỉ đạt doanh số 701 xe, giảm 875 xe so với tháng trước. Mặc dù vậy, với 3.220 xe bán ra trong bốn tháng đầu năm, Innova Cross vẫn duy trì vị thế ổn định trong phân khúc MPV cỡ nhỏ và cỡ trung.

Trong khi đó, các mẫu xe khác như Hyundai Stargazer, KIA Carens và Honda BR-V ghi nhận doanh số biến động trái chiều. Hyundai Stargazer bán ra 416 xe, tăng nhẹ 15 xe, trong khi KIA Carens và Honda BR-V lần lượt giảm 131 và 153 xe. Toyota Avanza ghi nhận tín hiệu tích cực với 121 xe, tăng 47 xe so với tháng trước.

Toyota Veloz Cross.

Một trong những mẫu xe gây thất vọng nhất trong tháng qua là Suzuki XL7 khi chỉ đạt doanh số 63 xe, giảm 133 xe so với tháng trước, rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

Mặc dù doanh số giảm nhẹ trong tháng 4, phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ vẫn là một trong những nhóm ô tô phổ thông sôi động nhất tại Việt Nam. Các chuyên gia dự đoán VinFast Limo Green sẽ tiếp tục duy trì vị thế áp đảo nhờ vào doanh số lớn từ khách hàng dịch vụ vận tải, trong khi cuộc đua giữa Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander hứa hẹn sẽ tiếp tục là tâm điểm trong thời gian tới.