Xpander - Veloz: Hộp số "bốc lên trời" hay "lướt êm ru"?

Cuối năm 2025, thị trường MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động nhất nhiều năm trở lại đây. Trong làn sóng ưu đãi mạnh tay, Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross tiếp tục giữ vị thế thống trị cả về doanh số lẫn mức độ phổ biến trên đường phố.

Với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, Xpander AT chỉ còn từ khoảng 598 triệu đồng (lăn bánh Hà Nội khoảng 692 triệu), trong khi Veloz Cross CVT dao động 638-660 triệu đồng (lăn bánh khoảng 737–761 triệu).

Giá hấp dẫn, xe rộng rãi, đủ chỗ cho gia đình 6-7 người nhưng thứ khiến cộng đồng người dùng tranh luận gay gắt lại nằm ở… hộp số. Một bên là hộp số tự động 4 cấp “cổ điển” của Xpander, một bên là hộp số vô cấp CVT của Veloz. Liệu đâu mới là lựa chọn phù hợp với điều kiện giao thông Việt Nam?

4AT của Xpander: Bốc ga đô thị, bền bỉ theo năm tháng

Mitsubishi Xpander phiên bản 2025 tiếp tục trung thành với động cơ 1.5L MIVEC công suất khoảng 104-105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Nghe qua có vẻ “lạc hậu” giữa thời đại CVT và hộp số nhiều cấp, nhưng trải nghiệm thực tế cho thấy 4AT của Xpander vẫn có chỗ đứng rất riêng.

Điểm mạnh lớn nhất là phản hồi ga ở tốc độ thấp. Trong phố đông, xe đề-pa khá gọn, không có cảm giác “trượt số” thường gặp trên CVT. Khi cần vượt nhanh một xe máy, một chiếc taxi hay thoát khỏi ngã tư đông đúc, Xpander cho cảm giác ga “bật” khá rõ ràng.

Nhiều lái mới hoặc người chuyển từ xe số sàn sang số tự động đánh giá cao cảm giác chuyển số rõ rệt của 4AT. Từng cấp số được thể hiện khá rõ, giúp người lái dễ cảm nhận hơn việc xe đang ở dải tốc nào, điều mà không ít người cảm thấy “mơ hồ” khi làm quen với CVT.

Cộng đồng người dùng Xpander cũng thường xuyên nhắc đến yếu tố độ bền. Không ít chủ xe chạy 60.000–100.000 km vẫn cho biết hộp số vận hành ổn định, ít lỗi vặt, chi phí bảo dưỡng thấp. Với những gia đình sử dụng xe lâu dài hoặc kinh doanh dịch vụ, đây là một lợi thế rất lớn.

Dĩ nhiên, Xpander không phải hoàn hảo. Khi chạy trên cao tốc, tiếng ồn gió và độ cách âm cabin chưa thật sự xuất sắc. Gầm cao giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình, nhưng cũng khiến khả năng cách âm gió chưa đạt đến mức “êm ru” như mong muốn.

Tóm tắt ưu điểm 4AT Xpander:

- Phản hồi ga nhanh trong đô thị

- Cảm giác lái dễ làm chủ

- Độ bền cao, chi phí sửa chữa thấp

- Phù hợp cả gia đình lẫn dịch vụ

CVT trên Veloz: Lướt êm đường dài, nhưng thiếu “lửa” trong phố

Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ 1.5L Dual VVT-i công suất khoảng 105 mã lực, mô-men xoắn khoảng 138 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Triết lý của Toyota ở Veloz rất rõ ràng: hướng đến sự mượt mà và thoải mái.

Trên cao tốc, Veloz cho cảm giác “lướt” đúng nghĩa. Vòng tua máy giữ ổn định, cabin yên tĩnh hơn, xe tăng tốc mượt và đều. Với những chuyến đi dài, đặc biệt là đường trường liên tỉnh, đây là ưu điểm rất đáng giá.

Không chỉ dừng lại ở hộp số, Veloz Top còn được trang bị gói Toyota Safety Sense, gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía trước… Những tính năng này mang lại sự yên tâm rõ rệt cho người thường xuyên chạy cao tốc.

Tuy nhiên, khi trở lại phố đông, CVT bắt đầu bộc lộ hạn chế. Nhiều người dùng phản ánh cảm giác đề-pa hơi chậm, nhất là khi bật ga đột ngột. Hộp số vô cấp ưu tiên êm ái nên không tạo cảm giác “bốc” ngay tức thì, dẫn tới cảm giác hụt hơi khi cần vượt gấp.

Một số chủ xe cũng cho biết khi chạy lâu trong điều kiện kẹt xe hoặc tải nặng, hộp số CVT có thể nóng hơn bình thường, dù chưa có thống kê kỹ thuật chính thức từ nhà sản xuất.

Tóm tắt ưu điểm CVT Veloz:

- Êm ái, mượt mà trên cao tốc

- Vòng tua ổn định, ít rung giật

- Trang bị an toàn nổi bật trong phân khúc

Chọn thế nào cho đúng?

Nếu bạn sống tại Hà Nội hoặc TP.HCM, thường xuyên di chuyển trong giờ cao điểm, ưu tiên cảm giác ga linh hoạt và muốn một chiếc xe bền bỉ theo năm tháng, Xpander 4AT là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu hành trình chủ yếu là cao tốc, đi tỉnh nhiều, đề cao sự êm ái và an toàn chủ động, Toyota Veloz Cross CVT sẽ hợp lý hơn.

Xpander “bốc” giữa phố, Veloz “lướt” trên đường dài, không có chiếc xe nào hoàn hảo cho tất cả, chỉ có chiếc xe phù hợp nhất với chính nhu cầu của bạn.