Từng là lựa chọn số một của doanh nhân, Toyota Camry giờ đối mặt thực tế phũ phàng

Trong 5 tháng đầu năm 2026, doanh số lũy kế của Toyota Camry đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù giá bán lẻ đề xuất đã được điều chỉnh giảm nhờ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt. Sự sụt giảm này phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện tại, khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các dòng SUV gầm cao, khiến các mẫu sedan, đặc biệt là nhóm sedan hạng D, gặp khó khăn.

Toyota Camry vẫn là cái tên nổi bật trong phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam.

Sau sự ra đi của nhiều cái tên quen thuộc như Mazda6 và Honda Accord, nhóm xe sedan hạng D hiện chỉ còn lại Toyota Camry, Kia K5 và MG7. Tuy nhiên, Kia K5 không còn được hãng xe Hàn Quốc công bố doanh số hàng tháng từ đầu năm nay, mà gộp chung với một số sản phẩm khác vào mục “Xe khác”. Trong khi đó, dù từng được kỳ vọng sẽ tạo ra sự mới mẻ cho phân khúc sedan hạng D, mẫu xe Trung Quốc MG7 cũng không còn thu hút sự chú ý của khách hàng.

Trong bối cảnh này, Toyota Camry được xem là “thành lũy cuối cùng” của phân khúc sedan hạng D. Là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được công bố doanh số, Camry vẫn nắm giữ phần lớn thị phần của nhóm xe này, với giá bán lẻ đề xuất cao nhất (khởi điểm 1,22 tỷ đồng). Tuy nhiên, doanh số của Camry trong tháng 5 chỉ đạt 31 chiếc, giảm gần 77,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Quan trọng hơn, mẫu xe này đã lọt vào danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất trên thị trường.

Tuy nhiên, tổng doanh số Camry trong 5 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt chưa đến 400 chiếc.

Theo tiết lộ từ một showroom Toyota tại Hà Nội, nguồn cung hạn chế chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của Camry, trong khi nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm trong lượng khách hàng quan tâm đến dòng xe này. Sau 5 tháng đầu năm, doanh số lũy kế của Camry chỉ đạt 389 chiếc, giảm tới 58,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, từ đầu năm nay, “giá trần” của Camry đã giảm 70 triệu đồng, xuống còn 1,46 tỷ đồng (phiên bản 2.5HEV Top) nhờ ưu đãi giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho một số dòng xe hybrid.

Cũng theo chia sẻ từ đại diện showroom nói trên, Camry thường có những yêu cầu đặc thù, không chỉ về tài chính mà còn về sở thích đối với dòng sedan. Mặc dù đã có nhiều nâng cấp nhằm “trẻ hóa” hình ảnh, Camry vẫn gắn liền với hình ảnh lịch lãm, thành đạt của giới doanh nhân, điều này giúp mẫu xe Nhật luôn duy trì doanh số trong bối cảnh SUV gầm cao lên ngôi. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh trong thị trường ô tô không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí ngày càng gia tăng.

Sức hút đối với Camry đã không còn được như xưa.

Được biết, mới đây, Toyota Việt Nam cũng đã chính thức ngừng bán mẫu sedan hạng C Corolla Altis tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đã không có lô xe mới được đưa về đại lý trong thời gian dài, và ở thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy hãng xe Nhật muốn phân phối trở lại mẫu xe này.