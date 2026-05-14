5 mẫu MPV bán chạy nhất tháng 4/2026, Veloz Cross tăng trưởng 109%

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026 ghi nhận xu hướng chững lại khi sức mua đồng loạt suy giảm ở nhiều hãng xe. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số toàn thị trường đạt 31.937 xe, giảm 17,4% so với tháng trước. Hyundai cũng không nằm ngoài xu hướng này khi lượng xe bán ra giảm 14,1%, còn 3.904 chiếc. Trong khi đó, VinFast bàn giao 24.774 xe trong tháng 4, thấp hơn 10,2% so với trước đó.

Phân khúc MPV trong tháng 4/2026 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi Toyota Veloz Cross bất ngờ bứt phá mạnh mẽ, đạt 1.503 xe bán ra, tăng 109% so với tháng trước. Đây cũng là mức doanh số cao nhất từ trước đến nay của mẫu MPV đến từ Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, đối thủ trực tiếp Mitsubishi Xpander lại chứng kiến đà giảm khi chỉ đạt 1.273 xe, tương đương mức sụt giảm 27,8%. Đáng chú ý, đây là lần thứ ba Veloz Cross vượt qua Xpander kể từ khi mẫu xe này ra mắt tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Toyota Veloz Cross vẫn chưa thể vươn lên dẫn đầu phân khúc MPV. Ngôi vị số một tiếp tục thuộc về VinFast Limo Green với 6.480 xe bán ra, trong khi VF MPV 7 đứng ở vị trí tiếp theo với doanh số đạt 2.526 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 4/2026