Loạt xe Toyota Corolla Cross HEV sang tay giá hời ở Hà Nội

Toyota Corolla Cross HEV là một trong những mẫu SUV hybrid giữ giá tốt trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, khảo sát các tin rao tại Hà Nội cho thấy người mua vẫn có thể tìm thấy nhiều chiếc xe chạy lướt với mức giá khá hấp dẫn, đặc biệt là các xe đời 2025 chỉ mới lăn bánh vài nghìn kilomet.

Khảo sát trên một sàn giao dịch ô tô cũ cho thấy có hàng chục chiếc Toyota Corolla Cross HEV được rao bán tại Hà Nội. Trong đó, không ít xe đời 2025 sở hữu số Odo rất thấp, gần như vẫn còn trong giai đoạn chạy rà nhưng giá đã thấp hơn xe mới.

Một số tin rao bán Toyota Corolla Cross HEV cũ ở Hà Nội.

Nhiều Corolla Cross HEV đời 2025 chạy lướt xuất hiện trên chợ xe

Trong các tin rao, có một chiếc Toyota Corolla Cross 1.8HEV sản xuất năm 2025 màu đỏ đang được rao bán với giá 880 triệu đồng. Theo thông tin người bán, xe đã đi khoảng 6.000Km, sử dụng hộp số tự động, cấu hình 5 chỗ và vẫn giữ ngoại hình gần như mới.

Một chiếc Corolla Cross 1.8HEV 2025 khác màu trắng được chào giá 885 triệu đồng. Xe mới vận hành khoảng 9.500Km. Đây là mức Odo khá thấp đối với một mẫu xe đã qua sử dụng, phù hợp với những người muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn ưu tiên xe còn mới.

Ngoài ra, một chiếc Corolla Cross HEV 2025 màu đỏ khác cũng xuất hiện với mức giá 880 triệu đồng. Xe được giới thiệu mới đi khoảng 6.000Km, cho thấy nguồn cung các mẫu Corolla Cross HEV chạy lướt tại Hà Nội đang ngày càng đa dạng hơn.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán .

Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ trước khi xuống tiền

Toyota Corolla Cross HEV mới hiện có giá niêm yết từ hơn 900 triệu đồng trước các chi phí lăn bánh. Sau khi cộng lệ phí trước bạ, đăng ký biển số, bảo hiểm và các khoản phí khác, số tiền để đưa xe mới về sử dụng sẽ còn cao hơn đáng kể.

Trong khi đó, các xe đời 2025 kể trên có mức giá từ 880 - 885 triệu đồng, đồng nghĩa người mua có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng nhưng vẫn sở hữu xe mới chạy từ 6.000 - 9.500Km. Khoản chênh lệch này càng đáng cân nhắc với những khách hàng không quá đặt nặng việc là chủ sở hữu đầu tiên.

Dù vậy, với xe hybrid đã qua sử dụng, người mua vẫn nên kiểm tra đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng, tình trạng pin hybrid, hệ thống điện, thân vỏ cũng như đối chiếu số khung, số máy trước khi giao dịch. Nếu xe có hồ sơ bảo dưỡng minh bạch và chưa từng gặp va chạm lớn, Corolla Cross HEV vẫn là một trong những lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc SUV cỡ B đã qua sử dụng.