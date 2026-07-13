Xpander cũ giá khoảng 400 triệu đồng có đáng mua?

Sự xuất hiện của nhiều mẫu ô tô mới có giá từ khoảng 188 triệu đồng đã giúp người Việt dễ dàng tiếp cận ô tô hơn. Song song với đó, thị trường xe cũ cũng trở nên sôi động khi giá bán liên tục điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn. Chỉ với khoảng 400 triệu đồng, người mua hiện đã có thể sở hữu Mitsubishi Xpander đời 2022-2023.

Theo khảo sát trên các chuyên trang mua bán ô tô đã qua sử dụng, Xpander đời 2022-2023 phiên bản MT hoặc AT tiêu chuẩn hiện được rao bán phổ biến trong khoảng 380-495 triệu đồng. Phần lớn các xe có quãng đường đã đi trên 40.000 km, nguồn cung khá dồi dào nên người mua có nhiều lựa chọn về phiên bản, màu sắc cũng như mức giá.

Vậy những chiếc Xpander cũ ở tầm giá khoảng 400 triệu đồng có thực sự đáng xuống tiền?

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của Xpander cũ là chi phí sở hữu thấp. Ngoài mức giá mềm hơn đáng kể so với xe mới, người mua chỉ phải nộp lệ phí trước bạ 2% thay vì 10%, giúp tiết kiệm một khoản chi phí ban đầu. Đây là mức đầu tư phù hợp với những khách hàng có ngân sách hạn chế hoặc không muốn chịu áp lực tài chính lớn khi mua xe.

Đáng chú ý, Xpander đời 2022-2023 gần như không có nhiều khác biệt so với các phiên bản mới cùng thế hệ. Xe vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, khoảng sáng gầm 225 mm cùng khoang nội thất 7 chỗ rộng rãi.

Danh sách trang bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện nay với màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, camera lùi, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, điều hòa cho hàng ghế sau. Riêng phiên bản Premium còn được trang bị phanh tay điện tử.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.5L, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với chiều dài cơ sở 2.775 mm và khoảng sáng gầm lên tới 225 mm, Xpander vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của gia đình cũng như khai thác dịch vụ.

Nhờ đó, người mua xe cũ gần như không phải đánh đổi quá nhiều về trải nghiệm sử dụng so với xe mới.

Một điểm cộng khác là nhiều chiếc xe đã được chủ cũ nâng cấp thêm phụ kiện như màn hình Android, camera 360 độ, camera hành trình, phim cách nhiệt, cảm biến áp suất lốp, bọc ghế da, cốp điện hoặc các chi tiết trang trí ngoại thất. Nếu các hạng mục này vẫn hoạt động tốt, người mua sẽ tiết kiệm thêm một khoản chi phí sau khi nhận xe.

Ngoài ra, do Xpander luôn nằm trong nhóm xe bán chạy nhất phân khúc trong nhiều năm liên tiếp nên nguồn cung xe cũ khá phong phú. Điều này giúp khách hàng dễ dàng so sánh giữa nhiều xe khác nhau để lựa chọn chiếc phù hợp cũng như có lợi thế hơn khi thương lượng giá.

Những hạn chế cần cân nhắc

Sau khoảng 3-4 năm sử dụng, nhiều chiếc Xpander đã bước vào các mốc bảo dưỡng lớn. Tùy theo quãng đường vận hành, chủ xe có thể phải thay thế các hạng mục hao mòn như lốp, ắc quy, bugi, dầu hộp số, dầu phanh, nước làm mát hoặc một số chi tiết của hệ thống treo.

Nếu xe không có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng hoặc từng chạy dịch vụ với cường độ cao, chi phí sửa chữa và thay thế trong thời gian đầu sở hữu có thể phát sinh đáng kể.

Bên cạnh đó, xe đã qua sử dụng khó tránh khỏi những dấu hiệu xuống cấp theo thời gian như nước sơn không còn mới, nội thất trầy xước, ghế ngồi nhăn hoặc một số chi tiết nhựa bị bạc màu. Đây là hiện tượng bình thường đối với xe đã vận hành vài năm nhưng vẫn cần được kiểm tra kỹ trước khi quyết định mua.

Người mua cũng nên kiểm tra lịch sử tai nạn, ngập nước, chất lượng khung gầm, động cơ và hộp số tại các gara hoặc đại lý uy tín nhằm hạn chế rủi ro khi giao dịch xe cũ.

Có nên mua Xpander cũ giá khoảng 400 triệu đồng?

Ở tầm giá khoảng 400 triệu đồng, Mitsubishi Xpander cũ vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng cần một mẫu MPV 7 chỗ rộng rãi, chi phí sử dụng hợp lý và giữ giá tốt.

Mẫu xe này đã được thị trường kiểm chứng về độ bền, khả năng vận hành ổn định, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phụ tùng dễ tìm và chi phí bảo dưỡng không quá cao. Đây cũng là những yếu tố giúp Xpander luôn được đánh giá cao trong cả nhu cầu sử dụng gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

Tuy nhiên, giá trị của xe cũ phụ thuộc nhiều vào tình trạng thực tế hơn là đời xe hay mức giá. Một chiếc Xpander đời 2022-2023 có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ, không tai nạn, không ngập nước và được kiểm định kỹ lưỡng sẽ mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn nhiều so với việc chỉ lựa chọn chiếc xe có giá bán rẻ nhất.