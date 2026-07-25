Xe máy điện Yamaha mới lộ diện, diện mạo khiến nhiều người mong đợi

Dù Yamaha chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, những hình ảnh rò rỉ từ hồ sơ đăng ký thiết kế cho thấy mẫu xe này có thể được phát triển hướng tới thị trường quốc tế. Xe sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với phần yếm trước tạo hình góc cạnh, kết hợp các đường gân nổi bật nhằm tăng vẻ thể thao và cá tính.

Nổi bật ở khu vực đầu xe là cụm đèn pha kép đi cùng dải đèn LED định vị ban ngày (DRL) hình chữ V, được bố trí trên phần yếm trước tạo điểm nhấn nhận diện riêng. Bên cạnh đó, chi tiết ốp trong suốt trên đầu xe cũng góp phần mang đến diện mạo khác biệt, trong khi cặp gương chiếu hậu có thiết kế góc cạnh, đồng bộ với tổng thể thân xe.

Dựa trên hình ảnh trong hồ sơ đăng ký, các chuyên gia nhận định mẫu xe tay ga điện mới của Yamaha nhiều khả năng sẽ được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 12 inch. Hệ thống phanh đĩa trên cả bánh trước và bánh sau cũng được kỳ vọng giúp xe cải thiện khả năng kiểm soát, tăng sự an toàn trong quá trình vận hành.

Mặc dù các thông số kỹ thuật vẫn chưa được Yamaha tiết lộ, mẫu xe điện mới được dự đoán sẽ tích hợp nhiều trang bị tiện ích hiện đại như hộc chứa đồ phía trước, cổng sạc USB, hệ thống khởi động không cần chìa khóa (keyless start) cùng nhiều tính năng hỗ trợ người dùng khác.

Hình ảnh từ hồ sơ thiết kế cũng cho thấy xe sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số dạng hình chữ nhật thay vì màn hình analog truyền thống, phù hợp với xu hướng công nghệ trên các mẫu xe tay ga hiện đại.

Hiện Yamaha vẫn chưa đưa ra phản hồi về mẫu xe máy điện mới này. Tuy nhiên, việc hoàn tất đăng ký bản quyền kiểu dáng thường là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đang được hãng chuẩn bị cho kế hoạch thương mại hóa trong tương lai gần.