Top SUV “cứng giá” sau 5 năm: Toyota và Honda áp đảo

Đáng chú ý nhất trong danh sách này là RAV4, mẫu xe của Toyota đã xuất sắc dẫn đầu danh sách. Ngoài ra, còn có những cái tên nổi bật khác đến từ các thương hiệu Nhật Bản là Honda và Subaru.

Xu hướng tiêu dùng ô tô đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong thập kỷ qua khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu SUV hơn là các dòng sedan truyền thống. Bên cạnh thiết kế và công nghệ, khả năng giữ giá (hay tỷ lệ khấu hao) trở thành yếu tố quan trọng mà nhiều khách hàng cân nhắc, đặc biệt đối với những ai có kế hoạch bán lại xe sau 5-7 năm sử dụng.

Để đưa ra danh sách này, iSeeCars đã tiến hành khảo sát và phân tích hơn 950.000 mẫu ô tô đã qua sử dụng ít nhất 5 năm. Kết quả cho thấy, tất cả 5 mẫu SUV trong danh sách đều mang thương hiệu Nhật Bản, với tỷ lệ khấu hao chỉ từ 25,2% đến 32,6%, vốn là những con số thấp hơn nhiều so với mức trung bình 41,8% của thị trường ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ trong năm 2026.

Giám đốc điều hành iSeeCars, Karl Brauer, nhận định: “Xe SUV cỡ trung đã trở thành lựa chọn hàng đầu tại Mỹ trong những năm gần đây. Các mẫu như Toyota RAV4, Honda HR-V và CR-V không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng mà còn có mức giá hợp lý, giúp chúng giữ giá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng”.

Nói về Toyota RAV4, mẫu xe đáng chú ý nhất trong danh sách mang đến cả hai lựa chọn: động cơ đốt trong và hybrid. RAV4 đã dẫn đầu với tỷ lệ khấu hao chỉ 25,2%, tương đương mức giảm khoảng 7.731 USD (203,6 triệu đồng) so với giá trị ban đầu. Thiết kế thể thao và khả năng vận hành ổn định là những yếu tố then chốt giúp Toyota RAV4 duy trì sức hút trên thị trường.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về các mẫu SUV của Honda. Cụ thể, Honda HR-V chỉ mất giá khoảng 28,8% sau 5 năm, tương đương 7.645 USD (201,4 triệu đồng), trong khi Honda CR-V có tỷ lệ khấu hao 28,9%, giảm 8.946 USD (235,64 triệu đồng) so với giá trị ban đầu. Cả hai mẫu xe này đều nổi tiếng với độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ở hai vị trí còn lại thuộc về Subaru Crosstrek và Subaru Forester, những mẫu xe đều được ưa chuộng nhờ thiết kế thực dụng và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình. Subaru Crosstrek giảm giá trị khoảng 29,1% sau 5 năm, tương đương 7.867 USD (207,2 triệu đồng), trong khi Subaru Forester có tỷ lệ khấu hao 32,6%, giảm 9.766 USD (257,2 triệu đồng).

Đáng chú ý, ngoài Toyota RAV4, cả 4 mẫu SUV còn lại đều đã có mặt tại thị trường Việt Nam, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn chất lượng và đáng tin cậy.