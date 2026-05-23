Đâu là mẫu MPV 7 chỗ chạy xăng “ít mất giá” nhất hiện nay?

Ở góc nhìn thị trường hiện tại, nhóm MPV 7 chỗ chạy xăng gồm Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 và Hyundai Stargazer đang tạo ra một bức tranh khá rõ: có xe giữ giá tốt nhờ thương hiệu và độ phổ biến, có xe lại cạnh tranh bằng công nghệ nhưng chấp nhận khấu hao cao hơn.

Trong đó, Mitsubishi Xpander vẫn đang là cái tên dẫn đầu về khả năng giữ giá. Lợi thế lớn nhất của mẫu xe này nằm ở độ phủ thị trường rộng, tâm lý “xe quốc dân” và chi phí sử dụng thấp. Sau 3 năm, Xpander thường vẫn giữ được tỷ lệ giá trị còn lại cao hơn mặt bằng chung, đặc biệt ở bản số tự động.

Với Toyota Veloz Cross, câu chuyện giữ giá cũng khá tốt nhưng phụ thuộc nhiều vào giá mua ban đầu. Khi được hưởng khuyến mãi mạnh, mức lỗ thực tế sẽ thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, nếu mua ở thời điểm giá niêm yết cao, biên độ khấu hao có thể không dễ chịu bằng Xpander do thị trường vẫn coi đây là mẫu xe “trẻ” hơn về vòng đời.

Ở chiều ngược lại, Suzuki XL7 có lợi thế lớn về chi phí đầu vào thấp, nên số tiền “lỗ tuyệt đối” sau 3 năm thường không quá cao. Tuy nhiên, do nhóm khách hàng và độ hot thị trường không quá mạnh, khả năng giữ tỷ lệ giá trị còn lại nhìn chung ở mức trung bình.

Cuối cùng, Hyundai Stargazer lại đi theo hướng ngược: trang bị và thiết kế hiện đại giúp xe hấp dẫn khi mua mới, nhưng thị trường xe cũ thường khấu hao nhanh hơn so với hai thương hiệu Nhật. Điều này khiến Stargazer phù hợp hơn với người mua ưu tiên trải nghiệm trong 3 năm đầu thay vì tối ưu giá trị bán lại.

Nhìn tổng thể, nếu mục tiêu là “3 năm sau bán lại ít lỗ nhất”, Mitsubishi Xpander vẫn đang là lựa chọn an toàn nhất, Toyota Veloz Cross bám sát phía sau, Suzuki XL7 thiên về tối ưu chi phí mua ban đầu, còn Hyundai Stargazer phù hợp người chấp nhận khấu hao để đổi lấy trang bị.