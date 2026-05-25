Tầm giá 40 triệu, chọn xe máy điện nào có cảm giác lái giống xe xăng?

Phân khúc xe máy điện tầm giá khoảng 40-50 triệu đồng đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người dùng muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện nhưng vẫn ưu tiên cảm giác lái quen thuộc, thiết kế thực dụng và khả năng di chuyển linh hoạt.

So với giai đoạn vài năm trước, các mẫu xe điện hiện nay đã có kiểu dáng tiệm cận xe tay ga truyền thống, công suất lớn hơn và quãng đường hoạt động đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày.

Thị trường Việt Nam hiện xuất hiện ngày càng nhiều mẫu xe máy điện có tốc độ tối đa từ 70 km/h đến hơn 100 km/h. Điều này không chỉ giúp xe điện trở nên thực dụng hơn cho việc di chuyển hằng ngày mà còn phá vỡ định kiến rằng xe điện luôn chậm và thiếu cảm giác lái. Trong tầm giá khoảng 40 triệu đồng, người dùng có thể cân nhắc một số cái tên đáng chú ý dưới đây:

Dat Bike Quantum S2

Dat Bike Quantum S2 là phiên bản nâng cấp của dòng Quantum với thiết kế trung tính, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Chiều cao yên khoảng 760 mm cùng kiểu dáng tay ga giúp mẫu xe này khá dễ tiếp cận.

Điểm nổi bật nhất của Quantum S2 nằm ở bộ pin cho phạm vi hoạt động khoảng 285 km sau mỗi lần sạc, thuộc nhóm cao nhất hiện nay trong phân khúc xe máy điện phổ thông.

Xe được trang bị động cơ điện công suất 7.000 W, có thể đạt tốc độ khoảng 90 km/h. Khoang chứa đồ dung tích khoảng 44 lít, đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm nửa đầu.

Dat Bike Quantum S2 hiện có giá từ 42,9 triệu đồng, một số màu sắc có giá cao hơn khoảng 1 triệu đồng.

Ưu điểm của Quantum S2 là quãng đường di chuyển dài, động cơ mạnh và cốp rộng. Tuy nhiên, thiết kế xe khá nam tính, chưa tạo nhiều khác biệt và kích thước tương đối lớn có thể không phù hợp với nữ giới, người vóc dáng nhỏ.

Honda CUV e:

Honda CUV e: là mẫu xe điện được Honda mở bán chính thức sau thời gian triển khai theo hình thức cho thuê. Xe có kiểu dáng khá giống các dòng tay ga chạy xăng của hãng nhưng kích thước nhỏ gọn hơn.

Điểm đáng chú ý của CUV e: là cảm giác tăng tốc và phản hồi tay ga được tinh chỉnh gần với xe xăng, giúp người mới chuyển sang xe điện dễ làm quen hơn.

Xe sử dụng 2 pin rời, mỗi pin nặng khoảng 10 kg. Phạm vi hoạt động khoảng 70 km mỗi lần sạc. Người dùng có thể sạc tại nhà bằng dock sạc đi kèm hoặc đổi pin tại hệ thống HEAD nếu sử dụng gói thuê pin.

Giá xe khoảng 44,1 triệu đồng chưa gồm pin. Nếu thuê pin, người dùng cần trả thêm khoảng 245.000 đồng mỗi tháng. Trong khi đó, giá mua pin khoảng 9,8 triệu đồng/viên.

Mẫu xe của Honda ghi điểm nhờ thiết kế dễ tiếp cận, thương hiệu quen thuộc và cảm giác lái gần với xe xăng. Dù vậy, bộ pin khá nặng và quãng đường di chuyển chưa thực sự nổi bật.

VinFast Viper

VinFast Viper là mẫu xe mới được VinFast giới thiệu trong năm 2026, hướng đến nhóm khách hàng trẻ với phong cách thiết kế thể thao. Xe sở hữu nhiều đường nét góc cạnh, phần đuôi vuốt cao cùng chiều cao yên khoảng 780 mm, tạo cảm giác ngồi khá đầm và bề thế.

Mẫu xe sử dụng động cơ điện BLDC Inhub đặt ở bánh sau, công suất tối đa 3 kW, cho tốc độ khoảng 70 km/h. Khi lắp đủ hai pin, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 156 km sau mỗi lần sạc. Khoang chứa đồ vẫn còn không gian sử dụng dù đã lắp hai pin, phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày.

Giá bán của VinFast Viper ở mức 39,9 triệu đồng chưa gồm pin. Nếu mua kèm một pin, giá xe tăng lên khoảng 45,5 triệu đồng.

Ưu điểm của mẫu xe này nằm ở thiết kế trẻ trung, cốp khá rộng và quãng đường hoạt động tương đối tốt.

Yadea Voltguard U

Yadea Voltguard U là mẫu xe điện theo phong cách thể thao, tích hợp nhiều tính năng kết nối thông minh như định vị xe, khởi động từ xa, chống trộm hay kiểm tra tình trạng pin thông qua ứng dụng điện thoại.

Xe sử dụng động cơ TTFAR công suất khoảng 5,84 mã lực, tốc độ tối đa khoảng 76 km/h. Bộ pin lithium đặt dưới sàn cho quãng đường hoạt động khoảng 112 km mỗi lần sạc, thời gian sạc khoảng 4-6 giờ.

Giá bán hiện vào khoảng gần 50 triệu đồng, cao hơn mức niêm yết ban đầu. Ngoài ra, nguồn cung của Voltguard U hiện chưa ổn định, nhiều đại lý không còn đủ màu hoặc khách phải chờ nhận xe.

Mẫu xe này phù hợp với người dùng thích công nghệ và thiết kế hiện đại. Dù vậy, giá bán tương đối cao và khả năng tiếp cận sản phẩm hiện chưa thực sự thuận lợi.