CR7 thật sự mua Rolls-Royce mạ vàng tặng cả đội sau chức vô địch?

Mùa giải 2025/26 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Ronaldo khi anh cùng Al Nassr vượt qua Al Hilal để lên ngôi vô địch Saudi Pro League với cách biệt chỉ 2 điểm. Ở vòng đấu cuối, Al Nassr đánh bại Damac 4-1, trong đó Ronaldo ghi cú đúp ấn tượng với một bàn đá phạt và một pha lập công cận thành.

Danh hiệu này giúp CR7 hoàn tất bộ sưu tập chức vô địch quốc gia tại 5 nền bóng đá khác nhau gồm Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Italy và Saudi Arabia. Đây cũng được xem là danh hiệu quốc nội đáng nhớ nhất của anh kể từ khi chuyển tới Trung Đông thi đấu.

Ngay sau trận đấu, hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền thông tin Ronaldo sẽ chi tiền mua Rolls-Royce Phantom để tặng toàn bộ đồng đội như món quà tri ân sau mùa giải lịch sử. Một số tài khoản thậm chí còn khẳng định những chiếc xe được cá nhân hóa với lớp sơn mạ vàng đặc biệt.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ câu chuyện vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào. Ronaldo, Al Nassr và Rolls-Royce Motor Cars đều chưa từng đưa ra phát ngôn liên quan đến việc tặng xe.

Nhiều khả năng đây chỉ là tin đồn được thêu dệt nhằm thu hút tương tác trên mạng xã hội. Trước đó, Ronaldo cũng không ít lần trở thành “nhân vật chính” của các câu chuyện tương tự. Sau 2022 FIFA World Cup, từng xuất hiện tin đồn Hoàng gia Saudi Arabia thưởng Rolls-Royce cho tuyển Saudi Arabia sau chiến thắng trước Argentina, nhưng sau đó đã bị bác bỏ.

Trên thực tế, các cầu thủ Al Nassr gần đây có nhận xe BMW thông qua thỏa thuận tài trợ giữa Saudi Pro League và hãng xe Đức. Dẫu vậy, câu chuyện Ronaldo tự bỏ tiền mua hàng loạt Rolls-Royce Phantom, mẫu sedan siêu sang có giá lên tới hàng triệu USD mỗi chiếc, hiện vẫn hoàn toàn thiếu căn cứ xác thực.