Giải pháp cho xe đời cũ không hỗ trợ xăng E10

Tại nhiều thị trường như Mỹ, Anh hay Australia, xăng E10 (10% ethanol) đã phổ biến từ nhiều năm trước. Trong khi phần lớn ôtô hiện đại được thiết kế để sử dụng loại nhiên liệu này, một số xe đời cũ và xe cổ tại những khu vực này từng phải "retrofit", tức nâng cấp hệ thống nhiên liệu, để thích nghi với xăng ethanol.

Vì sao xe đời cũ không tương thích với xăng ethanol?

E10 là loại xăng chứa tối đa 10% ethanol. Ethanol có đặc tính hút ẩm cao hơn xăng khoáng thông thường và có thể ảnh hưởng tới một số vật liệu cũ trong hệ thống nhiên liệu.

Trên nhiều mẫu xe đời cũ, đặc biệt các xe sử dụng ống dẫn nhiên liệu, gioăng cao su, màng bơm xăng thế hệ cũ, bình xăng thép hoặc các chi tiết bằng nhôm, kẽm trong bộ chế hòa khí, ethanol có thể khiến vật liệu lão hóa nhanh hơn nếu sử dụng trong thời gian dài. Lý do là ethanol có tính hút ẩm và tính dung môi cao hơn xăng khoáng, từ đó dễ làm trương nở, khô cứng, ăn mòn một số vật liệu cũ trong hệ thống nhiên liệu, hoặc hòa tan lớp cặn bẩn tích tụ lâu năm trong bình xăng và đường ống.

Một số chuyên trang xe cổ tại Anh cho biết các hiện tượng thường gặp gồm nứt ống nhiên liệu, gioăng bị chai hoặc xuất hiện cặn trong bình xăng sau thời gian dài dùng nhiên liệu chứa ethanol. Chính vì thế, retrofit là giải pháp để các dòng xe cũ có thể sử dụng xăng ethanol.

Bộ chế hòa khí trên một chiếc MGB, dòng xe thể thao hai cửa thương hiệu Anh Quốc sản xuất từ 1962-1980, bị bám cặn và ăn mòn sau nhiều năm để xe không hoạt động với nhiên liệu chứa ethanol trong hệ thống xăng. Ảnh: Dandyclassics

Retrofit thường gồm những gì?

Tại Anh và Mỹ, nhiều gara chuyên xe cổ cung cấp dịch vụ retrofit để xe tương thích tốt hơn với E10. Quá trình này thường bao gồm thay toàn bộ ống dẫn nhiên liệu bằng loại cao su hoặc nhựa chịu ethanol, thay gioăng bằng vật liệu hiện đại như Viton, thay màng bơm xăng cơ khí, vệ sinh cặn trong bình nhiên liệu và đường ống, đồng thời phủ lại mặt trong bình xăng bằng lớp chống ăn mòn nếu cần thiết.

Trên các xe dùng bộ chế hòa khí, gara cũng có thể thay phao xăng, một số chi tiết bằng nhôm, kẽm dễ bị ảnh hưởng bởi ethanol. Một số xe còn cần hiệu chỉnh lại bộ chế hòa khí để phù hợp với đặc tính cháy của nhiên liệu chứa ethanol. Ngoài thay đổi phần cứng, nhiều chủ xe còn sử dụng thêm phụ gia nhiên liệu nhằm giảm hiện tượng hút ẩm hoặc chống ăn mòn bên trong hệ thống nhiên liệu.

Một mẫu xe cổ đang đổ xăng tại Anh. Ảnh: Classicandsportscar

Chi phí retrofit để xe đời cũ tương thích với xăng ethanol thường không cố định, tùy mẫu xe và tình trạng hệ thống nhiên liệu. Tại Anh và Mỹ, các nâng cấp cơ bản như thay ống dẫn nhiên liệu, gioăng, màng bơm xăng và vệ sinh hệ thống thường có chi phí khoảng vài trăm USD. Với các xe cần phục hồi bình xăng, làm lại bộ chế hòa khí, xử lý rỉ sét hoặc thay nhiều chi tiết kim loại và cao su cũ, chi phí có thể tăng lên vài nghìn USD, hoặc cao hơn đối với xe cổ hiếm.

Hiện tại ở Việt Nam, dịch vụ retrofit để tương thích với xăng ethanol hiện chưa phổ biến, chủ yếu do số lượng xe không tương thích với E10 chiếm tỷ lệ thấp, và đang trong quá trình chuyển tiếp sử dụng từ xăng khoáng sang xăng ethanol từ tháng 6. Tuy nhiên, phần lớn ôtô và xe máy đời mới đang lưu hành hiện nay tại thị trường Việt Nam đều đã được thiết kế để hoạt động với nhiên liệu chứa ethanol ở mức thấp như E5 hoặc E10, chỉ một số ít dòng xe đã quá cũ (khoảng trước những năm 2000), thì mới cần lưu ý khi dùng xăng E10.