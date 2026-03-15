SUV áp đảo sedan, cuộc đua doanh số đầu năm 2026 lộ diện kẻ thắng lớn

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), nhu cầu mua sắm ô tô của người tiêu dùng Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ ngay trong tháng đầu năm, đặc biệt là trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giúp tổng lượng ô tô tiêu thụ đạt hơn 40.000 xe.

Mặc dù doanh số của các mẫu ô tô động cơ xăng và dầu có sự giảm nhẹ so với tháng trước đó nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài Mazda CX-5, tất cả các mẫu xe còn lại trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất đều có doanh số trên 1.000 xe. Đáng chú ý, các thương hiệu lớn như Ford, Mitsubishi, Toyota và Hyundai đều có ít nhất hai mẫu xe góp mặt trong danh sách này.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô động cơ xăng và dầu bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm.

Mazda CX-5 (2.104 xe)

Đây là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng đầu năm 2026, nhưng vẫn giảm 492 xe so với tháng 12 của năm ngoái. Tất cả các phiên bản của Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp và phân phối với giá từ 749 - 979 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander (1.938 xe)

Mặc dù phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các mẫu xe điện, Mitsubishi Xpander vẫn ghi nhận doanh số 1.938 xe trong tháng 1, giảm 637 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này vẫn thu hút khách hàng nhờ vào kiểu dáng, trang bị và khả năng vận hành, cùng với các chương trình ưu đãi từ nhà sản xuất. Giá bán của Xpander tại Việt Nam dao động từ 560 - 703 triệu đồng, với các phiên bản số sàn và số tự động lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia.

Ford Ranger (1.854 xe)

Ford Ranger xếp thứ ba với 1.854 xe bán ra, giảm 345 xe so với tháng trước đó. Đây là mẫu bán tải được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, hiện có 2 biến thể với 10 phiên bản khác nhau, được bán với giá từ 669 triệu đến 1,039 tỷ đồng. Riêng biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỷ đồng.

Mitsubishi Xforce (1.666 xe)

Với xu hướng khách hàng chuyển dịch từ sedan sang xe gầm cao cỡ nhỏ, Mitsubishi Xforce đã thu hút sự chú ý với thiết kế hiện đại và nhiều công nghệ tiên tiến. Mẫu Crossover hạng B này đạt doanh số gần 1.666 xe trong tháng, nhưng giảm 1.497 xe so với tháng trước đó, và hiện có 4 phiên bản với mức giá từ 599 - 710 triệu đồng.

Ford Territory (1.545 xe)

Mẫu crossover 5 chỗ này đã được nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế và công nghệ, giúp doanh số đạt 1.545 xe trong tháng 1, giảm 117 xe so với tháng cuối cùng của năm ngoái. Ford Territory hiện có 3 phiên bản tại Việt Nam, với giá bán từ 762 - 896 triệu đồng.

Ford Everest (1.390 xe)

Là mẫu SUV 7 chỗ hút khách nhất tại Việt Nam, Ford Everest đạt doanh số 1.390 xe trong tháng đầu năm 2026, giảm 457 xe so với tháng trước. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan và hiện có 5 phiên bản phân phối tại Việt Nam, được bán với giá bán từ 1,099 - 1,545 tỷ đồng.

Hyundai Creta (1.222 xe)

Mặc dù giảm 474 xe so với tháng trước đó nhưng Hyundai Creta vẫn là mẫu xe hút khách nhất của Hyundai tại Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2026. Mẫu xe này thuộc phân khúc crossover hạng B, được lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công với giá từ 599 - 715 triệu đồng.

Hyundai Tucson (1.161 xe)

Tương tự như Creta, Hyundai Tucson cũng ghi nhận doanh số 1.161 xe trong tháng đầu năm 2026, giảm 240 xe so với tháng trước. Tucson được lắp ráp tại Việt Nam và có 4 phiên bản với giá bán từ 769 - 989 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross (1.150 xe)

Mặc dù vẫn nằm trong nhóm ô tô máy xăng bán chạy, doanh số của Yaris Cross đã giảm 243 xe so với tháng 12/2025, với tổng cộng 1.150 xe được tiêu thụ trong tháng 1/2026. Đây là tháng thứ tư liên tiếp mẫu xe này ghi nhận sự sụt giảm doanh số.

Toyota Vios (1.118 xe)

Toyota Vios khởi đầu năm 2026 với 1.118 xe bán ra, giảm 854 xe so với tháng 12/2025. Vào tháng 2, Toyota Việt Nam đã điều chỉnh giảm ưu đãi cho các phiên bản Vios xuống mức tương đương 50% lệ phí trước bạ. Mẫu xe này hiện được lắp ráp trong nước với giá bán dao động từ 458 - 545 triệu đồng.

Sự cạnh tranh giữa các thương hiệu ô tô tại Việt Nam đang ngày càng trở nên sôi động, hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng trong thời gian tới.