“Kẻ thách thức” Honda Forza 350 xuất hiện: Có camera kép, tay lái sưởi, TFT 7 inch

TVL350 TVL350 sở hữu thân xe lớn, các đường nét góc cạnh và phần đầu xe tạo cảm giác mạnh mẽ, thể thao. Tổng thể chiếc xe mang phong cách của một mẫu tay ga đường trường thực thụ, hướng đến khả năng vận hành đường dài nhiều hơn là sự linh hoạt đơn thuần trong đô thị. Thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng đến Honda Forza 350, mẫu xe đang thống trị phân khúc maxi-scooter tầm trung tại nhiều thị trường châu Á.

Điểm nhấn nổi bật ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng “Dual Keen Eyes” kết hợp cùng dải đèn định vị LED sắc nét, tạo nên diện mạo khá dữ dằn và hiện đại. Haojue cũng trang bị cho TVL350 hệ thống đèn pha Projector LED, chi tiết thường xuất hiện trên các dòng xe cao cấp nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng và cải thiện tính thẩm mỹ. Phần kính chắn gió phía trước có khả năng điều chỉnh điện, cho phép người lái thay đổi độ cao tùy theo tốc độ hoặc điều kiện vận hành, một trang bị đặc biệt hữu ích với những hành trình dài.

Không giống nhiều mẫu xe ga phổ thông, gương chiếu hậu của TVL350 được đặt trên thân xe thay vì tay lái, qua đó tăng thêm vẻ bề thế và đúng chất maxi-scooter đường trường. Thiết kế này cũng giúp phần ghi-đông gọn gàng hơn, tạo cảm giác cao cấp tương tự các dòng touring scooter đến từ Nhật Bản hay châu Âu.

Bên cạnh ngoại hình, Haojue TVL350 gây chú ý mạnh nhờ danh sách trang bị thuộc hàng đầy đủ nhất trong phân khúc. Xe được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, ABS hai kênh, hỗ trợ phanh khi vào cua cùng bộ heo dầu Nissin. Những công nghệ này cho thấy TVL350 không còn là một mẫu scooter thiên về giá rẻ, mà đang được định vị như một sản phẩm cao cấp hướng đến nhóm khách hàng yêu thích touring và công nghệ.

Một trong những chi tiết đáng giá nhất trên TVL350 là hệ thống camera hành trình trước và sau được kết nối trực tiếp với cụm đồng hồ TFT màu kích thước 7 inch. Cụm đồng hồ này đồng thời hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng riêng, cho phép người dùng quản lý nhiều chức năng của xe dễ dàng hơn.

Không dừng lại ở đó, TVL350 còn được trang bị tay lái có sưởi - một chi tiết cao cấp vốn chỉ ở những mẫu xe cao cấp. Xe cũng có cốp chứa đồ dung tích 47 lít phía dưới yên, có thể chứa vừa mũ bảo hiểm full-face cùng nhiều vật dụng. Ở phiên bản cao cấp, xe còn được tích hợp thêm thùng chứa đồ phía sau, có điều khiển điện tự động trên cụm tay lái.

TVL350 được trang bị khối động cơ xy-lanh đơn dung tích 339cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 29,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 32,2 Nm tại 5.500 vòng/phút. Thông số vận hành cho thấy chiếc xe được tối ưu theo hướng tăng lực kéo ở dải tua thấp và trung bình, phù hợp với đặc tính touring cần sự ổn định và khả năng tăng tốc mượt mà hơn là cảm giác thể thao cực đoan.

Đi cùng đó là bình nhiên liệu dung tích 12,3 lít, đủ đáp ứng những hành trình dài mà không cần dừng đổ xăng quá thường xuyên. Chiều cao yên ở mức 780 mm được đánh giá phù hợp với thể trạng người dùng châu Á, giúp việc chống chân trong đô thị trở nên dễ dàng hơn dù xe có kích thước khá lớn.

TVL350 có trọng lượng khoảng 196 kg, con số không quá bất ngờ với một mẫu maxi-scooter 350cc sở hữu nhiều trang bị touring và khung gầm thiên về sự ổn định. Xe sử dụng bánh trước 15 inch đi cùng lốp 120/70, trong khi bánh sau 14 inch kết hợp lốp 150/70, cấu hình quen thuộc trên các dòng maxi-scooter nhằm tối ưu độ bám đường và sự cân bằng khi vận hành tốc độ cao.