Mua Vios G 2020 giá 350 triệu: Quyết định khiến nhiều người tranh cãi

Có người cho rằng đây là món hời cho ai cần một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm và “lành tính”, nhưng cũng không ít ý kiến nhận định mức giá này không còn hấp dẫn, đặc biệt khi thị trường hiện có thêm nhiều lựa chọn xe mới và cả xe điện.

Ở phía ủng hộ, phần lớn là những người đã sử dụng Vios trong thời gian dài. Họ đánh giá cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng thấp và độ bền nổi tiếng của mẫu sedan nhà Toyota. Một người cho biết nếu xe đúng bản G, rõ lịch sử sử dụng thì rất đáng mua vì mức tiêu hao chỉ khoảng 5,8-6 lít/100 km, tiền xăng mỗi tháng không quá 2 triệu đồng, trong khi bảo dưỡng định kỳ cũng khá nhẹ nhàng.

Nhiều người khác cũng cho rằng mẫu xe 5 năm tuổi chưa phải quá cũ nếu được chăm sóc đúng cách, thậm chí một chiếc Vios 2020 bảo dưỡng tốt vẫn có thể vận hành thêm vài chục năm nữa. Trong khi đó, một người chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi mua xe cũ: chỉ cần thay dầu, thay ắc-quy và làm thêm vài hạng mục nhỏ là xe có thể vận hành ổn định như mong muốn.

Không ít ý kiến phản đối

Tuy nhiên, phe phản đối lại nhìn vấn đề theo hướng khác. Một số ý kiến cho rằng 350 triệu đồng cho một chiếc sedan hạng B đời 2020 là mức giá khá cao trong bối cảnh hiện nay.

Theo một người dùng nhận xét, thiết kế của Vios đã bắt đầu lỗi thời, và nếu cùng số tiền đó có thể tìm được những mẫu xe đời mới hơn với nhiều công nghệ và trang bị hấp dẫn hơn.

Chi phí bảo dưỡng về lâu dài cũng là điều khiến nhiều người băn khoăn. Theo một ý kiến, xe sau 5-6 năm sử dụng bắt đầu bước vào giai đoạn phải thay thế nhiều linh kiện hao mòn, đồng nghĩa chủ xe cần chuẩn bị thêm ngân sách cho việc bảo trì.

Ngoài ra, tranh luận về mức tiêu hao nhiên liệu của Vios cũng khiến nhiều người chú ý. Một số cho rằng xe xăng đời cũ sẽ ngày càng “uống xăng”, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Dù vậy, nhiều chủ xe Vios lập tức phản bác, khẳng định mẫu sedan này vẫn duy trì mức tiêu hao quanh 5-6 lít/100 km nếu xe còn trong tình trạng tốt.

Đáng chú ý, xu hướng xe điện cũng được đưa vào cuộc tranh luận. Không ít ý kiến cho rằng với khoảng 350 triệu đồng, người mua có thể cân nhắc vay thêm để chuyển sang xe điện như VF5 nhằm giảm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng về lâu dài. Theo họ, với việc giá xăng và tình trạng kẹt xe ngày càng phổ biến, xe điện đang trở thành lựa chọn thực dụng hơn với người dùng đô thị.

Nhìn chung, quyết định mua Toyota Vios G 2020 giá 350 triệu phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu sử dụng. Nếu ưu tiên độ bền, chi phí vận hành thấp và cần một chiếc xe “ăn chắc mặc bền”, đây vẫn là lựa chọn được nhiều người đánh giá cao. Nhưng với những ai đề cao công nghệ, thiết kế mới hoặc muốn tối ưu chi phí sử dụng lâu dài trong môi trường đô thị, các mẫu xe đời mới hoặc xe điện có thể là hướng đi đáng cân nhắc hơn.