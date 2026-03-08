Loạt xe 5 chỗ tầm giá 800 triệu đồng đáng mua năm 2026

Mazda CX-5 Deluxe

Phiên bản 2.0L Deluxe của Mazda CX-5 là bản tiêu chuẩn trong dòng SUV hạng C, hướng đến khách hàng cần một mẫu xe rộng rãi, trang bị đủ dùng với mức giá dễ tiếp cận. Xe hiện có giá niêm yết khoảng 749 triệu đồng.

Mẫu SUV này mang phong cách thiết kế KODO đặc trưng với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED hiện đại và các đường gân dập nổi khỏe khoắn. Xe sử dụng mâm hợp kim 19 inch đi kèm lốp 225/55 R19, tạo dáng vẻ thể thao và vững chãi.

Bên trong, xe được trang bị ghế da, ghế lái chỉnh điện, vô-lăng bọc da tích hợp nút điều khiển và màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Bluetooth, USB, AUX. Ngoài ra còn có điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử và ga tự động Cruise Control.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L cho công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Các trang bị an toàn gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo điểm mù.

VinFast VF7

Nhờ các chương trình ưu đãi tại đại lý, giá bán của VinFast VF7 hiện giảm gần 100 triệu đồng so với niêm yết, dao động khoảng 690–720 triệu đồng. Mẫu xe điện này cũng được miễn 100% lệ phí trước bạ và miễn phí sạc tại trạm VinFast đến hết năm 2027, giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng.

VF7 trang bị mô-tơ điện công suất khoảng 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin 59,6 kWh cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 375 km sau mỗi lần sạc đầy và hỗ trợ sạc nhanh 10–70% trong khoảng 24 phút.

Khoang nội thất nổi bật với màn hình cảm ứng 12,9 inch hướng về phía người lái, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Xe có ghế giả da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập 60:40, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh 8 loa và trợ lý ảo tiếng Việt.

Ford Territory Trend

Phiên bản Trend của Ford Territory là lựa chọn đáng chú ý nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và nhiều trang bị công nghệ. Xe có giá niêm yết khoảng 759 triệu đồng và hiện được một số đại lý giảm khoảng 40 triệu đồng.

Ngoại thất xe mang phong cách thể thao với lưới tản nhiệt dạng tổ ong, dải đèn LED ban ngày sắc nét và cụm đèn pha đặt thấp. Mâm hợp kim 18 inch cùng các đường gân nổi giúp tổng thể xe trông bề thế hơn.

Khoang lái trang bị màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, điều hòa tự động hai vùng và ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L EcoBoost cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước. Xe có các chế độ lái Eco, Normal, Sport và Mountain, cùng các trang bị an toàn cơ bản như kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS và cảm biến lùi.