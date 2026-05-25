Yamaha FINN 2026 mới giá từ 37,3 triệu đồng, ăn xăng ít

Yamaha FINN 2026 vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan với diện mạo mới hiện đại và cao cấp hơn, nhưng vẫn giữ vững bản chất của một mẫu xe số gia đình thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp. So với thế hệ trước, FINN 2026 được Yamaha tinh chỉnh đáng kể ở thiết kế ngoại thất với các đường nét sắc sảo hơn, phần đầu xe nổi bật nhờ cụm đèn LED mới cùng tạo hình hài hòa giúp chiếc xe trông trẻ trung và cao cấp hơn thay vì quá đơn điệu như trước. Cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số, chìa khóa Smart Key và cổng sạc điện thoại cũng giúp trải nghiệm sử dụng hàng ngày tiện lợi hơn rõ rệt.

Điểm mạnh lớn nhất của FINN vẫn nằm ở tính thực dụng. Xe có trọng lượng nhẹ, dễ điều khiển, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị hoặc sử dụng gia đình. Các chi tiết như yên xe mới êm hơn, móc treo đồ tiện dụng, hộc chứa đồ mở rộng và cốp dưới yên dung tích 9,7 lít giúp chiếc xe trở nên hữu ích hơn trong sinh hoạt thường ngày. Hệ thống phanh UBS được trang bị trên tất cả phiên bản cũng là điểm cộng đáng giá khi tăng độ an toàn lúc phanh gấp hoặc đi đường trơn.

Về vận hành, Yamaha FINN 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 115cc xi-lanh đơn, phun xăng điện tử, nổi tiếng nhờ độ bền cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Mức tiêu hao thực tế khoảng 50 km/lít khiến đây trở thành lựa chọn phù hợp cho người dùng ưu tiên chi phí vận hành thấp trong bối cảnh giá xăng ngày càng tăng. Xe cũng được Yamaha bảo hành tới 5 năm không giới hạn số km, tạo thêm lợi thế cho nhóm khách hàng mua xe để sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, nhược điểm của FINN 2026 là động cơ chỉ dừng ở mức đủ dùng, thiên về tiết kiệm hơn là sức mạnh, nên cảm giác tăng tốc sẽ không quá bốc, đặc biệt khi chở nặng hoặc chạy tốc độ cao. Thiết kế dù hiện đại hơn trước nhưng vẫn mang phong cách an toàn và thực dụng, khó tạo cảm giác nổi bật nếu so với các mẫu xe tay ga thời trang cùng tầm giá. Ngoài ra, trang bị tiện nghi đã được nâng cấp nhưng vẫn chưa thật sự phong phú nếu đặt cạnh những dòng xe cao cấp hơn.

Nhìn chung, Yamaha FINN 2026 là mẫu xe phù hợp với người cần một chiếc xe số bền bỉ, tiết kiệm xăng, dễ sử dụng và ít tốn chi phí bảo dưỡng. Xe không quá mạnh hay quá thời trang, nhưng đổi lại mang đến sự ổn định, kinh tế và thực dụng — đúng với nhu cầu của phần lớn người dùng phổ thông và gia đình hiện nay.

Giá bán của Yamaha FINN tùy theo từng phiên bản tại Thái Lan: Bản tiêu chuẩn bánh nan hoa có giá niêm yết 46.300 Baht (37,3 triệu đồng); Bản tiêu chuẩn mâm đúc niêm yết ở mức 48.300 Baht (39 triệu đồng); Bản Smart Key giá khởi điểm 50.300 Baht (40,6 triệu đồng).