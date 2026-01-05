Ba mẫu xe SUV cũ của Toyota có chất lượng tin cậy, giá rẻ bất ngờ

Theo chuyên trang MotorBiscuit, tại thị trường Mỹ, ba cái tên gồm Toyota RAV4, Toyota Highlander và Toyota Sequoia được xếp vào nhóm có giá trị bán lại kém hơn “chuẩn Toyota”, dù chất lượng được đánh giá là tin cậy, tốt hơn mặt bằng chung của thị trường.

Toyota RAV4: SUV quốc dân nhưng không phải “vua giữ giá”

Tại Mỹ, RAV4 là mẫu SUV bán chạy nhất của Toyota và cũng là một trong những cái tên phổ biến nhất phân khúc SUV cỡ C. Tuy nhiên, theo dữ liệu MotorBiscuit tổng hợp từ các tổ chức định giá xe cũ, Toyota RAV4 mất khoảng 27% giá trị sau 5 năm sử dụng. Con số này không hề tệ nếu so với mặt bằng SUV tại Mỹ, nơi nhiều mẫu xe mất 45-60% giá trị trong cùng giai đoạn, nhưng lại thấp hơn kỳ vọng dành cho một mẫu Toyota bán chạy.

Mẫu Toyota RAV4 2020. Ảnh: Theo Car and Drive

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Toyota RAV4 được sản xuất và tiêu thụ với số lượng rất lớn. Khi nguồn cung xe cũ dồi dào, giá bán lại khó có thể duy trì ở mức cao. Ngoài ra, phân khúc SUV cỡ C tại Mỹ cạnh tranh khốc liệt, khiến RAV4 dù bền bỉ vẫn không tránh khỏi áp lực mất giá.

Theo thông tin từ đại lý Toyota Carson ở bang California, mẫu Toyota RAV4 đời 2020 có giá từ 15.000-19.000 USD (từ 360-450 triệu đồng). Giá mua mới bản 2025 khởi điểm từ 29.550 USD (700 triệu đồng), theo thông tin từ đại lý Toyotacarson.

Nếu đặt trong bối cảnh Việt Nam, RAV4 có thể xem là tương đương với Corolla Cross, mẫu SUV đô thị đang bán chạy của Toyota Việt Nam. Điểm khác biệt nằm ở chỗ Toyota Corolla Cross tại Việt Nam hiện vẫn là một trong những mẫu xe giữ giá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng, trái ngược với câu chuyện của RAV4 tại Mỹ.

Toyota Highlander: SUV gia đình 7 chỗ chịu áp lực cạnh tranh

Highlander là mẫu SUV 3 hàng ghế quen thuộc với các gia đình Mỹ, được định vị ở phân khúc trung - cao cấp. Theo MotorBiscuit, Toyota Highlander mất khoảng 35-41% giá trị sau 5 năm sử dụng, mức giảm cao hơn đáng kể so với RAV4. Ngay cả phiên bản hybrid, vốn tiết kiệm nhiên liệu hơn, cũng không tạo ra khác biệt quá lớn về giá trị bán lại.

Một trong những lý do khiến Highlander mất giá là sự xuất hiện của các phiên bản mới và biến thể lớn hơn như Grand Highlander, khiến các đời xe cũ nhanh chóng trở nên “lạc hậu” trong mắt người mua. Bên cạnh đó, phân khúc SUV 7 chỗ tại Mỹ có quá nhiều lựa chọn từ Ford, Chevrolet, Honda đến Hyundai, khiến Highlander không còn lợi thế độc tôn.

Hiện, Toyota Highlander 2020 tại Mỹ có giá từ 23.000-26.000 USD (từ 550-630 triệu đồng), bản 2025 có giá từ 40.320-52.725 USD (từ 970 triệu đến gần 1,3 tỷ đồng), theo công bố của đại lý Toyota Carson.

Mẫu Toyota Highlander 2020. Ảnh: Theo Car and Drive

So với thị trường Việt Nam, Highlander có thể được đặt cạnh Fortuner hoặc Innova Cross khi cùng được định vị là xe gia đình 7 chỗ, phục vụ cả nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Fortuner, đặc biệt là bản máy dầu lại nổi tiếng giữ giá.

Toyota Sequoia: SUV cỡ lớn và bài toán chi phí sử dụng

Sequoia là mẫu SUV cỡ lớn, khung gầm rời, hướng tới nhóm khách hàng cần không gian rộng và khả năng kéo tải. Tuy nhiên, đây lại là cái tên mất giá mạnh nhất trong ba mẫu xe được MotorBiscuit nhắc tới, với mức giảm 34–55% sau 5 năm, tùy đời xe và tình trạng sử dụng.

Nguyên nhân chính nằm ở chi phí vận hành cao. Các phiên bản Sequoia đời cũ sử dụng động cơ V8 tiêu thụ nhiên liệu lớn, trong khi nhu cầu với SUV cỡ lớn tại Mỹ đang dịch chuyển sang các mẫu hybrid hoặc xe điện. Ngoài ra, thế hệ Sequoia mới ra mắt cũng khiến các đời xe cũ nhanh chóng bị “ép giá” trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Theo công bố của đại lý Toyota Carson, giá mẫu xe Toyota Sequoia đời 2020 là 29.500 USD (hơn 700 triệu đồng), bản 2025 có giá từ 62.425-83.915 USD (từ 1,5-2,1 tỷ đồng).

Mẫu Toyota Sequoia 2020. Ảnh: Theo Car and Drive

Nếu so sánh tại Việt Nam, tương đương mẫu Toyota Sequoia có thể kể đến Land Cruiser hoặc Land Cruiser Prado. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Land Cruiser là mẫu xe khan hàng, giá bán cao và luôn có nhu cầu lớn trên thị trường xe cũ. Điều này cho thấy cùng là SUV cỡ lớn của Toyota, nhưng giá trị bán lại lại phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh thị trường.

Theo MotorBiscuit, ba mẫu xe SUV của Toyota như RAV4, Highlander và Sequoia không phải là những mẫu xe kém chất lượng, mà đơn giản là không giữ giá tốt như hình ảnh quen thuộc của Toyota tại Mỹ. Ngược lại, những mẫu Toyota tương đương đang bán tại Việt Nam lại giữ giá tốt hơn đáng kể so với cùng phân khúc tại Mỹ.