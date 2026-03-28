Mẫu SUV cực “hot” của Toyota có doanh số ra sao trong tháng 2/2026

Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 2/2026 đạt 3.935 xe, bao gồm cả xe Lexus. Trong đó, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 3.890 xe, gồm 1.291 xe lắp ráp trong nước và 2.599 xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 709 xe bán ra, gấp hơn ba lần so với tháng trước. Theo sau lần lượt là Vios với 615 xe, Veloz Cross 595 xe, Innova Cross 397 xe và Corolla Cross 379 xe, đóng góp tích cực vào tổng doanh số chung. Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi bàn giao 45 xe trong tháng 2, nâng tổng số xe Lexus đã được giao tới khách hàng Việt Nam lên 16.316 xe kể từ khi thương hiệu chính thức ra mắt thị trường.

Về cơ cấu sản phẩm, Hilux nổi bật với 871 xe bán ra, vươn lên dẫn đầu doanh số của TMV, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mẫu bán tải này tại Việt Nam. Xếp ở vị trí thứ hai là Yaris Cross với 638 xe, tiếp tục duy trì phong độ ổn định và được khách hàng đô thị ưa chuộng.

Toyota Corolla Cross là dòng xe SUV hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản, ra mắt lần đầu vào năm 2020 tại Thái Lan nhằm đáp ứng xu hướng xe gầm cao đang dần thịnh hành trên thế giới. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross cũng được giới thiệu trong năm 2020 và nhanh chóng chinh phục được khách hàng.

Đây là mẫu ô tô phổ thông đầu tiên tại nước ta sử dụng động cơ Hybrid. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Honda HR-V, KIA Seltos, Ford EcoSport, Mazda CX-3, Hyundai Creta,... Xe được nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối với 2 phiên bản và 7 màu sơn ngoại thất là: Trắng ngọc trai (White Pearl), Bạc (Silver Metallic), Đen (Black Mica), Đỏ (Red Mica Metallic), Nâu (Chestnut Brown), Xanh đậm (Nebula Blue), Xám (Metal Stream Metallic). Nội thất có 2 tùy chọn màu là đen hoặc đỏ.

Toyota Corolla Cross phiên bản nâng cấp mới tiếp tục phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA với thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm) và trục dài cơ sở đạt 2.640 mm, khoảng sáng gầm 161 mm.

Thiết kế bên ngoài được tinh chỉnh trông năng động và sang trọng hơn. Thay đổi lớn nhất thuộc về khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt dạng tổ ong tràn viền mới hoàn toàn. Kiểu dáng này dễ khiến người nhìn liên tưởng đến dòng Lexus RX vốn thuộc phân khúc cao cấp hơn.

Xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi và sang trọng với gam màu đỏ hoặc đen chủ đạo, được nhấn nhá bởi những đường chỉ khâu trang trí tạo hiệu ứng tương phản. Khu vực khoang lái thiết kế gọn gàng, thân thiện, dễ sử dụng.

Vô lăng xe dạng 3 chấu cách điệu có viền kim loại sáng màu, tích hợp các phím chức năng. Phía sau, bố trí màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng giải trí kích thước 9 inch trên bản máy xăng và 10,1 inch ở bản hybrid.

Xe có 2 lựa chọn động cơ: Ở bản V sở hữu động cơ xăng, dung tích 1.8, kết hợp hộp số vô cấp CVT, cho công suất 138 mã lực và mô men xoắn 172 Nm. Tiếp theo là phiên bản động cơ lai Hybrid. Đây là sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.8 (công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142Nm) và một mô-tơ điện công suất 71 mã lực và mô men xoắn 163 Nm.

Chỉ số tiêu thụ nhiên liệu của cỗ máy hybrid vô cùng ấn tượng khi chỉ hết 3,01L/100km trong điều kiện đô thị, tiết kiệm gấp 1,5 – 2 lần so với động cơ đốt trong. Xe được trang các tính năng an toàn bao gồm: cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình, cảnh báo va chạm, 7 túi khí,... Đặc biệt là gói an toàn hàng đầu Toyota Safety Sense với loạt tính năng cao cấp như: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS; Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC; Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA; Hệ thống hỗ trợ giữ làn LTA; Hệ thống đèn pha tự động thích ứng AHB;...

Qua những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của các dòng xe Toyota tại thị trường Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe thân thiện môi trường và công nghệ Hybrid.

