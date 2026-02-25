Toyota RAV4 Hybrid 2026 sắp trình làng, giá dự kiến từ 978 triệu đồng

Toyota RAV4 Hybrid 2026 sắp ra mắt thị trường Philippines vào tháng 3/2026 nhưng những thông tin quan trọng về giá bán và cấu hình đã sớm lộ diện thông qua bảng chào giá từ đại lý.

Theo thông tin rò rỉ, mẫu crossover hybrid này sẽ được phân phối với hai phiên bản gồm ADV và LTD. Bản RAV4 ADV HEV AWD CVT có giá 2.183.000 peso, tương đương khoảng 978–989 triệu đồng, trong khi bản cao cấp RAV4 LTD HEV AWD CVT được chào bán ở mức 2.499.000 peso (khoảng 1,12–1,13 tỷ đồng).

Riêng tùy chọn sơn Platinum White Pearl trên bản LTD có giá 2.514.000 peso, nhỉnh hơn đôi chút so với các màu tiêu chuẩn. Với mặt bằng giá này, RAV4 Hybrid được đánh giá cạnh tranh hơn một số đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V Hybrid hay Subaru Forester e-Boxer tại Philippines.

Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh kết hợp hai mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,09 kWh, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và hộp số CVT. Thông số công suất dành riêng cho thị trường Philippines hiện chưa được công bố, song cấu hình này về cơ bản tương đồng với các thị trường quốc tế, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Về thiết kế, bản ADV theo đuổi phong cách mạnh mẽ, đậm chất dã ngoại với phần đầu xe cao, ốp vòm bánh lớn, giá nóc nâng cao cùng các chi tiết nhựa đen tạo cảm giác cứng cáp. Các tùy chọn màu như Urban Rock, Massive Gray hay Ever Rest càng nhấn mạnh tinh thần khám phá. Trong khi đó, bản LTD thiên về sự lịch lãm với cản trước/sau đồng màu thân xe, lưới tản nhiệt họa tiết 3D và các gam màu cao cấp như Attitude Black, Dark Blue Mica hay Avantgarde Bronze.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng hiện đại và thân thiện với người dùng, nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 12,9 inch. Cả hai phiên bản đều có ghế trước chỉnh điện nhớ vị trí và điều hòa tự động hai vùng. Bản LTD được bổ sung mâm 20 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da cao cấp có thông gió, hệ thống âm thanh JBL 9 loa và màn hình HUD. Đáng chú ý, RAV4 Hybrid 2026 là mẫu xe đầu tiên được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 4.0 mới nhất, bổ sung hàng loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Với mức giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng quy đổi cùng trang bị dồi dào và công nghệ an toàn thế hệ mới, Toyota RAV4 Hybrid 2026 được dự báo sẽ tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ trong phân khúc crossover điện hóa cỡ C tại Philippines nói riêng và Đông Nam Á nói chung.