Cuộc đua SUV đô thị vào hồi gay cấn khi Xforce áp sát Yaris Cross

Cuộc đua doanh số ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định của giai đoạn cuối năm Ất Tỵ, khi Yaris Cross bất ngờ chững lại, còn Xforce tăng tốc mạnh trong quý 3/2025. Điều này khiến ngôi đầu thị trường chỉ có thể xác định sau tháng cuối năm.

Mitsubishi Xforce đang thu hút lượng lớn khách hàng những ngày cuối năm.

Những tháng cuối năm Ất Tỵ, phân khúc B-SUV tiếp tục duy trì sức nóng nhờ loạt chương trình ưu đãi được các hãng và đại lý triển khai nhằm kích cầu mua sắm. Theo số liệu bán hàng do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố, khép lại tháng 11/2025, tổng lượng xe B-SUV tiêu thụ đạt 9.882 chiếc, tăng 1.293 xe, tương đương khoảng 15% so với tháng trước.

Phần lớn các mẫu xe trong phân khúc đều ghi nhận mức tăng trưởng dương, ngoại trừ hai đại diện đến từ Toyota. Cụ thể, Corolla Cross chỉ đạt doanh số 988 xe trong tháng 11, giảm 32 xe so với tháng 10. Yaris Cross cũng bán ra 1.720 xe, giảm 113 xe so với tháng trước đó.

Kết quả này khiến Yaris Cross đánh mất vị trí dẫn đầu doanh số tháng vào tay Xforce của Mitsubishi, đồng thời làm cuộc cạnh tranh ngôi vương B-SUV năm 2025 trở nên khó đoán hơn. Tính lũy kế từ đầu năm, Yaris Cross vẫn tạm dẫn đầu với 13.208 xe bán ra. Tuy nhiên, Xforce đang bám sát phía sau với 12.091 xe nhờ hai tháng liên tiếp đạt doanh số cao.

Điều này phả hơi nóng vào mẫu B-SUV đến từ Toyota.

Khoảng cách giữa hai mẫu xe hiện chỉ còn hơn 1.100 chiếc sau 11 tháng của năm 2025. Với mức chênh lệch không quá lớn, kịch bản đảo chiều hoàn toàn có thể xảy ra nếu Yaris Cross tiếp tục giảm nhịp, còn Xforce duy trì được đà tăng trưởng như thời gian gần đây.

Nhiều mẫu B-SUV cũng góp vui vào đà tăng trưởng

Bên cạnh cuộc cạnh tranh song mã ở nhóm dẫn đầu, tháng 11 cũng ghi nhận sự bứt phá đáng chú ý của Honda HR-V. Mẫu xe này đạt doanh số 1.274 chiếc, tăng 508 xe, tương đương hơn 66% so với tháng trước, trở thành mẫu B-SUV có mức tăng trưởng cao nhất thị trường. Kết quả bán hàng tích cực của HR-V đến từ chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 50–100%, tương đương 43-70 triệu đồng, được Honda Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng.

Honda HR-V cũng chứng kiến sự bứt phá trong những tháng cuối năm Ất Tỵ.

Hyundai Creta cũng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi đạt doanh số 1.236 xe trong tháng 11, tăng hơn 200 xe so với tháng 10. TC Motor triển khai chương trình giảm giá lên tới 50 triệu đồng, góp phần giúp mẫu SUV đô thị của Hyundai vượt qua nhiều đối thủ như Corolla Cross, KIA Seltos hay Sonet.

Ở nhóm xe còn lại, Toyota Raize, Hyundai Venue và Mazda CX-3 đều ghi nhận mức tăng nhẹ về doanh số, trong khi tân binh Suzuki Fronx chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Tháng đầu tiên mở bán, mẫu xe từ thương hiệu Nhật chỉ đạt 116 xe giao đến tay khách hàng, xếp áp chót phân khúc. Theo giới chuyên môn, mức giá niêm yết từ 520 đến 649 triệu đồng được xem là rào cản khiến Fronx gặp khó trong việc tiếp cận người mua, dù hãng đã đẩy mạnh truyền thông và áp dụng ưu đãi sớm.