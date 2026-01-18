Giá xe đạp điện Vnbike tháng 1/2026, rẻ nhất từ hơn 6 triệu đồng

Vnbike cung cấp các mẫu xe đạp điện bình dân, đa dạng chủng loại, mang lại lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng. Dòng xe đạp điện Vnbike có ưu điểm là thiết kế thời trang, gọn gàng, thể hiện chất xe hiện đại, tạo ấn tượng tốt cho người hâm mộ.

Các trang bị của xe tuy cơ bản nhưng thể hiện tiện ích khá tốt. Hầu hết các dòng xe đạp điện Vnbike đều được tích hợp xi nhan trước sau, tăng độ an toàn cho người sử dụng khi lưu thông. Một số phiên bản còn phải có tính năng chống trộm. Hầu hết được thiết kế giỏ đựng đồ phía trước tiện lợi. Phía sau yên ngồi có thể đặt thêm yên ngồi cho người đi cùng được thoải mái.

Dòng xe đạp điện Vnbike có thiết kế sàn để chân, giúp cho việc đi lại được sạch sẽ. Vành bánh xe bằng hợp kim tăng độ bền, dẻo dai cho người sử dụng. Bình ắc quy gọn gàng được đặt dưới yên ngồi, đem lại độ thẩm mỹ cao. Sức mạnh xe đến từ khối động cơ 250W cho vận tốc tối đa thường lên tới 40 km/h.

Hầu hết các mẫu xe đạp điện Vnbike có thể di chuyển được quãng đường lên tới 40-50 km mỗi lần sạc, thích hợp với việc đi lại hằng ngày ở khoảng cách vừa phải. Tất nhiên với quãng đường 40-50 km/h thì tần suất sạc điện cho xe đạp điện Vnbike cũng sẽ nhiều hơn.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, chúng tôi cập nhật bảng giá Vnbike mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vnbike A8 10 8,99 Vnbike X3 14,5 14,5 Vnbike XG 12,6 12,6 Vnbike X1 Plus 13,9 13,9 Vnbike X2 17,5 17,5 Vnbike D115 6,99 6,99 Vnbike i1 10,55 9,99 Vnbike V3 114,5 11,45 Vnbike V4 10,99 10,99 Vnbike V1 18 inch 8,99 8,99 Vnbike XM 20inch 10,5 10,5 Vnbike Hotgirl G1 11,99 11,99 Vnbike X6 11,99 11,99 Vnbike V6 11,99 11,99 Vnbike V3 Plus 11,99 11,99 Vnbike V1 22 inch 8,55 7,99 Vnbike V3 Plus Limited 12,49 12,49 Vnbike j2 9,5 9,5 Vnbike X4 10,25 10,25 Vnbike X1 18inch 9,8 9,8 Vnbike X2 16inch 10,9 10,9 Vnbike X5 10,25 10,25 Vnbike X10 9,99 9,99 Vnbike X9 9,89 9,89 Vnbike Z2 10,5 10,5 Vnbike X3 10,75 10,75 Vnbike V2 11,25 11,25 Vnbike V9 Plus 12,25 12,25 Vnbike V1 18 inch Plus 10,5 10,5 Vnbike V1 22 inch Plus 9,95 9,95

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.