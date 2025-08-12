Tầm tiền 600-700 triệu đồng, nên mua Honda HR-V hay KIA Seltos?

Thị trường ô tô tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng xe thể thao đa dụng (SUV) hạng B. Ở phân khúc này có sự góp mặt của nhiều ấn phẩm, đáng chú ý là các tên tuổi như Honda HR-V và KIA Seltos. Đây là hai mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với nhau. Hiện tại, Honda HR-V có giá đề xuất nhỉnh hơn, dao động từ 699-869 triệu đồng, tùy phiên bản. Còn KIA Seltos có giá niêm yết từ 599-764 triệu đồng.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi sẽ đánh giá và so sánh một cách khách quan giữa hai mẫu SUV hạng B này trên một số tiêu chí nhất định.

Ngoại thất

Xét về ngoại thất, Honda HR-V thiên về phong cách lịch lãm và cảm giác lái cao cấp, trong khi KIA Seltos lại nổi bật nhờ thiết kế trẻ trung, đa dạng tiện nghi và đậm chất SUV đô thị.

Cụ thể, Honda HR-V sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác mạ crôm và cụm đèn LED mảnh mai. Các chi tiết này giúp cho HR-V vừa thể hiện chất hiện đại, mạnh mẽ lại trẻ trung, tinh tế. Còn KIA Seltos nổi bật với đèn Full LED, đèn định vị mới và mâm họa tiết pha lê 17 inch. Các đường nét về kiểu dáng vuông vắn, mặt ca-lăng mũi hổ đặc trưng của thương hiệu KIA và những điểm nhấn gân guốc giúp Seltos cũng rất mạnh mẽ và cá tính.

Về kích thước, KIA Seltos tuy kém về chiều dài tổng thể nhưng lại có chiều rộng và cao hơn so với đối thủ Honda HR-V. Hơn nữa, Seltos có khoảng sáng gầm lên tới 190 mm, phù hợp di chuyển đa địa hình, trong khi HR-V tập trung vào cảm giác lái ổn định và khoang cabin rộng hơn nhờ khung gầm mới. Cả hai đều có thiết kế hông xe ấn tượng, nhưng Honda HR-V độc đáo với tay nắm cửa sau đặt trên trụ C, còn KIA Seltos nổi bật bởi các đường gân dập nổi và viền mạ crôm.

Ở phía sau xe, Honda HR-V trang bị cụm đèn hậu LED kéo dài cùng ống xả kép thể thao, còn KIA Seltos gây chú ý với đồ họa đèn hậu độc đáo. Gương chiếu hậu của Honda HR-V được thiết kế tách rời trụ A giúp giảm điểm mù, còn KIA Seltos lại ghi điểm với đa dạng màu sơn cá tính.

Nội thất

Honda HR-V 2025 và KIA Seltos 2025 đều mang đến khoang nội thất hiện đại, rộng rãi và giàu công nghệ, nhưng định hướng trải nghiệm có phần khác biệt. HR-V nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch thiết kế nổi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và vô lăng thể thao tích hợp lẫy chuyển số, trong khi Seltos vượt trội với màn hình đôi AVN 10.25 inch và HUD hiển thị kính lái – trang bị hiếm trong phân khúc.

Cả hai đều có ghế lái chỉnh điện, nhưng Seltos bổ sung thêm tính năng làm mát hàng ghế trước và ghế sau ngả linh hoạt từ 26–32 độ, mang lại sự thoải mái cao hơn. Về điều hòa, HR-V có hệ thống tự động 1–2 vùng và tính năng khởi động xe từ xa để làm mát trước khi lên xe, còn Seltos có lọc không khí cao cấp và nhiều cổng sạc type-C hỗ trợ tiện ích người dùng. HR-V ghi điểm với hàng ghế Magic Seat đa chế độ gập và khoang hành lý mở rộng tới 1000L, trong khi Seltos có dung tích 433L – vừa đủ cho nhu cầu hàng ngày. HR-V tập trung vào sự tinh gọn, thực dụng và cảm giác lái thể thao, còn Seltos hướng tới trải nghiệm công nghệ phong phú và phong cách cá nhân.

HR-V và Seltos có hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và kết nối Apple CarPlay/Android Auto, nhưng HR-V dùng kết nối có dây, còn Seltos hỗ trợ không dây. Seltos còn nổi bật với đèn nội thất Sound Mood Light thay đổi theo nhạc, mang lại không gian sống động hơn so với chất nội thất thanh lịch của HR-V. Cả hai đều trang bị phanh tay điện tử và Auto Hold, giúp vận hành an toàn và hiện đại.

Ở góc độ nội thất, có thể thấy, Honda HR-V phù hợp với người ưa sự tinh tế và thực dụng, còn KIA Seltos dành cho khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và cá tính mạnh mẽ.

Động cơ và an toàn

Honda HR-V 2025 sử dụng động cơ 1.5L VTEC Turbo cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, kết hợp hộp số CVT cùng dẫn động cầu trước, trong khi Kia Seltos 2025 trang bị động cơ 1.5L Turbo mới nhẹ hơn, công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đi kèm hộp số CVT hoặc DCT 7 cấp. Nhưng Seltos lại tiết kiễm ăng hơn so với HR-V.

HR-V có hai chế độ lái Eco và Sport kèm lẫy chuyển số, còn Seltos nhỉnh hơn với ba chế độ lái và ba chế độ kiểm soát lực kéo duy nhất trong phân khúc, hỗ trợ đa địa hình. Khoảng sáng gầm của HR-V đạt 181 mm, cao hơn Seltos, giúp khả năng leo lề và vượt chướng ngại tốt hơn. HR-V tiết kiệm nhiên liệu hơn khi chạy đường trường, trong khi Seltos tối ưu hơn ở khả năng vận hành linh hoạt và chuyển số nhanh.

Về an toàn, HR-V trang bị gói Honda Sensing với 6 tính năng chủ động, còn Seltos sở hữu gói ADAS cao cấp với thêm nhiều tính năng hỗ trợ như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi và cảnh báo mở cửa. Cả hai xe đều có 6 túi khí, camera lùi, cảm biến, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và các hệ thống phanh an toàn như ABS, EBD, ESP.

KIA Seltos nổi bật với khung gầm thép cường lực mới giúp tăng khả năng chịu lực và giảm chấn thương khi va chạm. Về tính năng hỗ trợ người lái, Seltos có lợi thế với hệ thống điều khiển hành trình thích ứng Smart Cruise Control thông minh và cảm biến cảnh báo mở cửa.

Đánh giá chung

Honda HR-V phù hợp với khách hàng đề cao độ bền, tiết kiệm nhiên liệu, không gian rộng và an toàn tiên tiến với gói Honda SENSING, nhưng mức giá cao có thể là điểm cần cân nhắc.

Trong khi đó, KIA Seltos hấp dẫn nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi đa dạng và giá bán hợp lý, phù hợp với người trẻ yêu thích cảm giác lái linh hoạt.