Xe bán tải Kia Tasman xuất hiện tại nhà máy ở Việt Nam

Hình ảnh Kia Tasman 2025 bất ngờ xuất hiện tại nhà máy THACO trong một sự kiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng yêu xe. Nếu được mở bán chính thức, mẫu bán tải này sẽ trở thành tân binh đáng gờm của phân khúc và hứa hẹn tạo sức ép lớn lên Ford Ranger tại thị trường Việt Nam.

Trên các hội nhóm về xe đang xôn xao trước những hình ảnh rò rỉ mới nhất của Kia Tasman, mẫu bán tải đầu tay đầy tham vọng của hãng xe Hàn Quốc. Theo các nguồn tin chưa xác thực, chiếc Tasman vừa được bắt gặp ngay trong khuôn viên của công ty này trong một sự kiện kín dành cho các đối tác.

Kia Tasman 2025 bất ngờ xuất hiện tại nhà máy THACO.

Trước đó không lâu, một chiếc Tasman mang biển số Campuchia cũng đã bị bắt gặp khi đang lăn bánh tại Pleiku, Gia Lai. Hai sự kiện trùng hợp này có thể dấy lên hy vọng về một màn ra mắt chính thức không còn xa, hứa hẹn làm thay đổi hoàn toàn cục diện phân khúc bán tải cỡ trung vốn đang bị thống trị bởi các dòng xe Mỹ và Nhật.

Kia Tasman không chỉ là một chiếc SUV có thùng xe, mà là một mẫu bán tải thực thụ được phát triển dựa trên cấu trúc khung gầm rời (body-on-frame). Với kích thước đồ sộ dài hơn 5,4 mét và trục cơ sở đạt 3.270mm, Tasman mang đến một ngoại hình cơ bắp và nam tính. Thiết kế này không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ mà còn hướng trực tiếp đến khả năng tải nặng và vận hành khắc nghiệt.

Thùng xe phía sau của Tasman được đánh giá là cực kỳ thực dụng với thể tích lên tới 1.173 lít. Điểm cộng lớn nằm ở các tiện ích đi kèm như sàn thùng dạng trượt giúp việc xếp dỡ hàng hóa trở nên nhẹ nhàng, cùng hệ thống đèn chiếu sáng và ổ cắm điện xoay chiều 220V. Với tải trọng hơn 1 tấn và sức kéo tối đa 3,5 tấn, Kia Tasman có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ như Ford Ranger hay Toyota Hilux.

Điểm khiến mọi người chú ý nhất chính là thông số vận hành của mẫu xe này. Tại một số thị trường, Kia trang bị cho Tasman khối động cơ xăng I4, dung tích 2.5L cho công suất 281 mã lực. Xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 8,5 giây. Ngoài ra, còn có thêm tùy chọn động cơ diesel, dung tíchh 2.2L tăng áp với mô-men xoắn 441 Nm.

Thùng xe phía sau của Tasman được đánh giá là cực kỳ thực dụng với thể tích lên tới 1.173 lít.

Kia Tasman còn có khả năng lội nước sâu tới 800mm nhờ thiết kế cửa hút gió đặt cao và hệ thống chống thấm khoang nội thất tối ưu. Người lái có thể tùy chọn nhiều chế độ địa hình khác nhau như Cát, Bùn, Tuyết, và đặc biệt là chế độ Rock (leo đá) trên phiên bản cao cấp X-Pro, giúp xe vượt qua những cung đường khó khăn nhất một cách dễ dàng.

Mặc dù Kia toàn cầu dự kiến mở bán Tasman tại Hàn Quốc và các thị trường Đông Nam Á khác từ nửa đầu năm 2025, nhưng việc xe xuất hiện sớm tại Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà phân phối. Nếu được bán chính thức, Tasman sẽ là quân bài chiến lược giúp Kia hoàn thiện dải sản phẩm của mình tại nước ta.

Sự xuất hiện của Kia Tasman không chỉ mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn tạo ra áp lực cạnh tranh cực lớn lên các đối thủ cùng phân khúc. Với lợi thế về thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và danh tiếng về độ bền bỉ của các dòng xe Hàn trong những năm gần đây, Tasman hoàn toàn có khả năng tạo nên sức bật về doanh số nếu có mức giá phù hợp.