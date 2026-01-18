Nữ y tá quay số trúng siêu xe Aston Martin nhưng gặp một rắc rối lớn

Theo Daily Mail, Mary Sonquit (25 tuổi), y tá khoa Cấp cứu (A&E) tại Maidstone, hạt Kent, đã may mắn trúng thưởng một chiếc Aston Martin Vantage trong chương trình quay số do công ty BOTB (Best of the Best) tổ chức.

Câu chuyện diễn ra vào đầu tháng 1, khi Mary vừa chợp mắt sau ca trực muộn thì bất ngờ có nhân viên BOTB gõ cửa và... báo tin trúng thưởng một chiếc siêu xe Aston Martin.

Nhân viên này đến trao cho Mary chìa khóa chiếc xe Aston Martin màu xanh trị giá 73.000 bảng (khoảng 2,3 tỷ đồng) trong sự ngơ ngác đến tột cùng của cô.

Trớ trêu là cô gần như quên hẳn việc từng tham gia quay số, và quan trọng hơn, cô vẫn chưa có giấy phép lái xe.

“Tôi không biết phải làm gì nữa. Thật sự quá điên rồ”, Mary thốt lên khi người dẫn chương trình trao thưởng Katie Knight của BOTB giới thiệu chiếc Aston Martin V8 Vantage dành cho người trúng thưởng.

Mary cho biết cô chỉ mới bắt đầu tham gia chương trình quay số trúng xe từ dịp Giáng sinh năm ngoái, nghĩa là chưa đầy một tháng đã vượt qua hàng nghìn người chơi thường xuyên để trở thành người chiến thắng.

“Tôi thấy giá vé chỉ có 19 xu nên đăng ký thử, rồi hoàn toàn quên mất”, cô chia sẻ. Chiếc Aston Martin đời 2018 mà Mary trúng thưởng đã lăn bánh khoảng 16.000 dặm, sở hữu sức mạnh đáng nể với động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, công suất hơn 500 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong 3,5 giây.

Dù thừa nhận chiếc xe “rất đẹp và thoải mái”, Mary cũng hiểu rằng một mẫu xe thể thao hiệu suất cao không phải là phương tiện phù hợp để… học lái.

Do chưa có thời gian học lái xe vì lịch làm việc dày đặc tại bệnh viện, Mary quyết định không nhận xe mà lựa chọn phương án quy đổi sang tiền mặt với mức giá trị 51.000 bảng Anh (khoảng 1,57 tỷ đồng, thấp hơn giá thị trường), một lựa chọn được BOTB áp dụng cho tất cả người trúng giải.

Mary cho biết số tiền này sẽ được dùng để trang trải cho việc học ngành tâm lý học, giúp cô giảm áp lực phải vừa làm việc toàn thời gian vừa theo đuổi việc học.

Đại diện BOTB nhận xét, việc Mary - một nhân viên y tế tuyến đầu trúng giải là điều hoàn toàn xứng đáng. “Dù chọn nhận xe hay tiền mặt, giải thưởng này cũng mang lại cho cô ấy sự an tâm sau những ca làm việc căng thẳng,” người dẫn chương trình Katie Knight chia sẻ.

BOTB được thành lập từ năm 1999, từng hoạt động chủ yếu tại các sân bay trước khi chuyển sang nền tảng trực tuyến và trở thành công ty quay số trúng xe lớn nhất nước Anh. Doanh nghiệp này cho biết đã trao giải cho hơn 523.000 người, với tổng giá trị xe và phần thưởng lên tới 132 triệu bảng Anh.

Theo Dailymail