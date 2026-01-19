Những mẫu môtô cruiser mạnh nhất 2026

Triumph Rocket 3 Storm R mang đến công suất gần 180 mã lực. Với dung tích 2.458 phân khối, chiếc môtô ba xi-lanh là môtô sản xuất hàng loạt có dung tích xi-lanh lớn nhất thế giới - và trong phân khúc cruiser mạnh mẽ, dung tích và công suất là yếu tố quyết định.

Bản nâng cấp năm 2025 đã tăng công suất của Rocket từ 165 mã lực lên 180 mã lực, với mô-men xoắn 225 Nm, bên cạnh hệ thống treo điều chỉnh được, ABS khi vào cua và hệ thống kiểm soát lực kéo.

Phiên bản R là dòng Roadster, nghĩa là cần điều khiển được đặt ở giữa và có vẻ ngoài hầm hố hơn, trong khi bản GT là Grand Tourer, với vị trí tay lái khác và chỗ để chân phía trước, cùng nhiều trang bị tiện nghi hơn cho việc đi đường dài và chở người. Ảnh: Triumph

Là mẫu xe mang phong cách cruiser nhất trong dòng Diavel, Ducati XDiavel V4 với thiết kế công thái học thoải mái hơn và tư thế lái đặt chân về phía trước. Phiên bản V4 năm 2025 là điểm nổi bật nhất, với động cơ Granturismo 1.158 phân khối và công suất 168 mã lực cùng mô-men xoắn 126 Nm, được gói gọn trong khung gầm thể thao với lốp sau rộng 240 mm.

Bản 2025 nâng cấp hệ thống điện tử, màn hình TFT 6,9 inch, và XDiavel V4 cũng nhẹ hơn, giải thích tại sao nó được cho là có thể tăng tốc 0-97 km/h chỉ trong ba giây.

Đây là một chiếc cruiser kết hợp phong cách Italy với hiệu suất của superbike. Phiên bản cao cấp nhất, lấy cảm hứng từ MotoGP, Diavel V4 RS sản sinh công suất 182 mã lực từ động cơ Desmosedici Stradale và khả năng tăng tốc 0-97 km/h chỉ trong 2,5 giây. Ảnh: Ducati

Sportster S được đánh giá là mẫu cruiser mạnh mẽ nhất của Harley-Davidson với động cơ Revolution Max 1250T làm mát bằng chất lỏng, công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 126 Nm, được tăng cường bởi hệ thống điều chỉnh van biến thiên, hệ thống điện tử hỗ trợ người lái nhạy cảm với độ nghiêng.

Lốp trước bản rộng, ống xả đặt cao và kiểu dáng bán cổ điển làm nổi bật phong thái của một chiếc xe cơ bắp, trong khi các công nghệ hiện đại như hệ thống kiểm soát lực kéo khi vào cua và hệ thống chống bó cứng phanh ABS khi vào cua mang lại lợi thế trong các tình huống lái xe. Ảnh: Harley-Davidson

Chiếc môtô sản xuất hàng loạt mạnh mẽ nhất mà Harley từng cung cấp trong suốt 122 năm lịch sử của mình là CVO Road Glide RR. Động cơ 131 phân khối, công suất 155 mã lực, giá 110.000 USD.

Với động cơ Screamin' Eagle 131 Milwaukee-Eight làm cốt lõi, kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ với sự chú trọng đến từng chi tiết, vốn là đặc điểm nổi bật của các dòng xe Custom Vehicle Operation (CVO) của Harley. Các bộ phận khác được thiết kế cho xe đua KOTB cũng được đưa vào, như khung gầm và phanh theo tiêu chuẩn xe đua, bộ ly hợp bằng nhôm nguyên khối và hộp số SE Racing King 6. Những tiện nghi cao cấp của dòng CVO bao gồm hệ thống âm thanh nổi hàng đầu, yên xe êm ái và nhiều tính năng điện tử hiện đại. Ảnh: Harley-Davidson

Suzuki M109R là một huyền thoại từ quá khứ không quá xa nhưng hầu như không thay đổi trong suốt 20 năm sản xuất. Điều đó có nghĩa mẫu Boulevard cỡ lớn này trang bị công nghệ tối thiểu, tức không có hệ thống kiểm soát hành trình hay thậm chí ABS.

Nhưng cá tính mạnh cùng sức mạnh vượt trội của M109R đã thu hút nhiều người đến với chiếc cruiser đậm chất Nhật Bản. Động cơ V-twin 54 độ dung tích 1.783 phân khối sản sinh công suất 128 mã lực và mô-men xoắn 160 Nm, M109R duy trì vị thế là một trong những chiếc cruiser mạnh mẽ nhất hiện nay. Ảnh: Suzuki

Buell đã lắp ráp chiếc Super Cruiser tại nhà máy ở Michigan, Mỹ. Xe vẫn chia sẻ hầu hết các bộ phận với superbike Hammerhead 1190RX thế hệ hiện tại và động cơ V-twin Rotax Helicon 72 độ, nhưng hệ thống phanh và hệ thống treo Ohlins của phiên bản trước đã được thay thế bằng hệ thống phanh đĩa kép Brembo và hệ thống treo Fox.

Phong cách FXR vẫn hiện diện rõ nét, với các chi tiết màu đen, tay lái cao và dàn quây kiểu cafe racer, cùng yên xe Saddlemen cao giúp hỗ trợ khi tăng ga. Công suất của động cơ V-twin ET-V2 là 175 mã lực, mô-men xoắn 127 Nm, và giá bán lẻ đề xuất vẫn giữ ở mức 25.900 USD. Ảnh: Buell Motorcycle

Động cơ mới của Indian Chieftain PowerPlus 112 Dark Horse là phiên bản 112ci của động cơ PowerPlus được sử dụng trong giải MotoAmerica Baggers từ năm 2021, đạt công suất 126 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm. Ngoài sức mạnh vượt trội, xe còn trang bị hệ thống điện tử với cảm biến IMU 6 trục cho phép kiểm soát lực kéo nhạy cảm với độ nghiêng và hệ thống ABS, cùng kiểm soát mô-men xoắn và ba chế độ lái.

Thông số kỹ thuật động cơ 112ci cũng bao gồm gói Rider Assist, bổ sung chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh điện tử liên kết và radar để phát hiện điểm mù và cảnh báo đuôi xe. Ảnh: Indian Motorcycle

Mẫu Benda Dark Flag 950 với cái tên khá lạ này tự nhận là "chiếc cruiser động cơ V4 gần 100 phân khối đầu tiên của Trung Quốc", và ngoại hình ấn tượng với bình xăng hình giọt nước rộng, bánh xe lớn và ống xả xếp chồng màu đen.

Động cơ V4 948 phân khối làm mát bằng chất lỏng do chính hãng phát triển có piston rèn và tỷ lệ nén 12.1:1. Công suất 108 mã lực ở 9.000 vòng/phút (với mô-men xoắn 85 Nm ở 7.000 vòng/phút), xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây và tốc độ tối đa 190 km/h. Ảnh: Benda

Mặc dù không được sản xuất hàng loạt, Boss Hoss Classic Cruiser có thể là chiếc xe mạnh mẽ nhất trong phân khúc, với công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 542 Nm từ động cơ V8 nhỏ gọn.

Thông số kỹ thuật chính xác thay đổi tùy theo năm sản xuất, tùy chọn động cơ và cấu hình, nhưng các mẫu Boss Hoss với động cơ 383 Stroker (động cơ V8 Chevrolet 6,3 lít/383ci) kèm hộp số bán tự động 2 cấp có số lùi, phuộc hành trình ngược, giảm xóc kép phía sau, lốp sau 300 mm, bình xăng 32 lít và trọng lượng khô khoảng 499 kg, tùy thuộc vào tùy chọn động cơ. Ảnh: Boss Hoss