Toyota Corolla Cross bản nâng cấp mới chốt giá từ 828 triệu đồng

Toyota Thái Lan vừa giới thiệu Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2026 với thay đổi mang tính chiến lược, toàn bộ danh mục sản phẩm chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid. Theo đó, phiên bản máy xăng 1.8L trước đây bị loại bỏ, thay thế bằng bản HEV Smart ở vị trí thấp nhất, mở đường cho người dùng tiếp cận xe điện hóa với chi phí dễ chịu hơn.

Tại thị trường Thái Lan, Corolla Cross 2026 có 4 phiên bản gồm: HEV Smart giá 989.000 baht, HEV Premium 1.094.000 baht, HEV Premium Luxury 1.204.000 baht và HEV GR Sport 1.254.000 baht (tương đương khoảng 827 triệu đến hơn 1,04 tỷ đồng).

Tất cả các phiên bản đều dùng hệ truyền động hybrid 1.8L mã 2ZR-FXE, kết hợp động cơ xăng công suất khoảng 97 mã lực với mô-tơ điện 72 mã lực, cho tổng công suất 122 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước.

Hệ thống hybrid mới sử dụng pin lithium-ion, hỗ trợ nhiên liệu sinh học E20 và đạt chuẩn khí thải Euro 6. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 4,2 lít/100 km đường hỗn hợp, nhấn mạnh định hướng tiết kiệm và thân thiện môi trường. Corolla Cross 2026 vẫn phát triển trên nền tảng TNGA, dùng treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn nhằm cân bằng giữa độ êm ái và ổn định khi vận hành.

Ở bản cao nhất HEV GR Sport, Toyota tập trung làm mới diện mạo theo phong cách thể thao. Cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt và đèn hậu được tinh chỉnh góc cạnh hơn, kết hợp các chi tiết sơn Gun Metallic và logo GR. Bên trong, bản này có ghế thể thao, vô-lăng đặc trưng dòng GR và dây đai an toàn màu đỏ, hướng đến nhóm khách hàng trẻ thích phong cách năng động.

Khoang lái trên các bản cao được nâng cấp mạnh về công nghệ với màn hình trung tâm 10,1 inch chạy hệ Toyota Multimedia mới, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe có sạc không dây, điều hòa tự động hai vùng, cổng USB-C cho cả hai hàng ghế và hàng ghế sau gập 60:40. Tùy phiên bản, người dùng có thể có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, cửa hậu chỉnh điện và dàn âm thanh JBL 9 loa.

Corolla Cross 2026 được trang bị gói Toyota Safety Sense ngay từ bản tiêu chuẩn, gồm cảnh báo tiền va chạm, giữ làn, ga tự động thích ứng toàn dải tốc độ và đèn pha tự động thích ứng. Các tính năng như cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi có mặt trên bản cao.

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross hiện bán dưới dạng xe nhập Thái với hai bản 1.8 V và 1.8 HEV, giá 820 và 905 triệu đồng. Với việc Thái Lan đã “điện hóa” hoàn toàn, nhiều khả năng những thay đổi này cũng sẽ sớm xuất hiện trên Corolla Cross bán tại Việt Nam trong thời gian tới.