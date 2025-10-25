Honda HR-V e:HEV RS 2026 trình làng, thêm dẫn động 4 bánh nhưng bớt "đồ chơi"

Honda vừa chính thức ra mắt HR-V e:HEV RS 2026 tại thị trường Nhật Bản (tên gọi Vezel). Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở lần nâng cấp này là tùy chọn dẫn động bốn bánh (4WD) – trang bị lần đầu xuất hiện trên dòng RS, giúp mẫu crossover này đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng.

So với bản đang bán tại Việt Nam, HR-V e:HEV RS 2026 có một số tinh chỉnh về diện mạo. Mặt ca-lăng được thiết kế vuông vức hơn, phủ sơn đen toàn bộ thay cho chi tiết mạ chrome trước đây. Gương chiếu hậu cũng chuyển sang màu đen, trong khi mâm 18 inch tạo hình 5 cánh kiểu bông hoa mang lại cảm giác thể thao, hiện đại hơn.

Chiều cao thân xe giảm còn 1.545 mm nhằm cải thiện tính khí động học. Tuy vậy, theo trang Creative Trend, kích thước này vẫn chưa đủ để xe dễ dàng ra vào các bãi đỗ nhiều tầng phổ biến tại Nhật.

Khoang nội thất tiếp tục trung thành với phong cách RS: tông đen chủ đạo, chỉ khâu đỏ tương phản, vô lăng bọc da thật và ghế da lộn tạo cảm giác thể thao, cao cấp.

HR-V e:HEV RS 2026 vẫn sử dụng hệ thống hybrid e:HEV quen thuộc, kết hợp động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC với hai mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Hệ thống này cho công suất tối đa 106 mã lực từ động cơ xăng, 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm từ mô-tơ điện, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Bản RS mới cũng được tinh chỉnh hệ truyền động, giúp xe vận hành ổn định và bám đường tốt hơn trên nhiều điều kiện địa hình.

Tuy nhiên, bản nâng cấp này vẫn khiến không ít người dùng kỳ vọng hơn khi giữ nguyên cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình trung tâm 9 inch, cổng USB Type-A thay vì Type-C, và chưa có chế độ lái riêng cho bản RS.

Tại Nhật Bản, HR-V e:HEV RS có giá từ 3,75 triệu yên (khoảng 647 triệu đồng) cho bản 2WD và gần 4 triệu yên (khoảng 685 triệu đồng) cho bản 4WD.

Ngoài ra, Honda cũng xác nhận ngừng nhận đặt hàng cho phiên bản e:HEV Z PLaY Package – bản duy nhất từng có cửa sổ trời panorama. Sự thay đổi này gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nhưng người dùng Việt thì không, bởi thực tế, Honda HR-V ở đây đã bị lược bỏ cửa sổ trời ở lần ra mắt gần nhất.