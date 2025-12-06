Ưu nhược điểm bộ ba SUV Honda HR-V, Kia Seltos và Toyota Yaris Cross

1. Honda HR-V 2025

Honda HR-V 2025 phân phối 3 phiên bản: HR-V G, HR-V L và HR-V RS e: HEV (Hybrid), giá niêm yết dao động từ 699-869 triệu đồng. Dòng SUV này mang diện mạo mới sang trọng hơn với khung gầm lớn hơn, tạo không gian cabin rộng rãi. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác mạ crom, đèn pha LED thanh mảnh và cụm đèn sương mù hỗ trợ quan sát.

Thân xe giữ tay nắm cửa sau trên trụ C độc đáo, đi kèm mâm 5 chấu kép thể thao và hốc bánh mở rộng cho khả năng vận hành linh hoạt.

Đuôi xe ấn tượng với dải đèn hậu LED kéo dài và ống xả kép mang phong cách thể thao. Nội thất thiết kế theo hướng thể thao với màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, vô lăng 3 chấu có lẫy chuyển số và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch.

Ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hàng ghế sau Magic Seat giúp tăng tính linh hoạt cho khoang hành lý. Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động, cửa gió sau, khởi động từ xa và gói tiện nghi hiện đại hỗ trợ kết nối thông minh.

Honda HR-V 2025 sử dụng động cơ 1.5L VTEC Turbo 174 mã lực kết hợp hộp số CVT và hai chế độ Eco/Sport. Xe vận hành êm ái với khoảng sáng gầm 181 mm và mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp khoảng 6.67–6.7L/100 km.

2. Kia Seltos

Kia Seltos mở ra kỷ nguyên SUV thế hệ mới của Kia với thiết kế mạnh mẽ, kích thước lớn nhất phân khúc và khoảng sáng gầm 190 mm giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình. Xe có 12 tùy chọn màu ngoại thất, gồm 8 màu đơn và 4 màu hai tông đầy cá tính.

Hệ thống chiếu sáng Full LED, mâm 17 inch họa tiết pha lê và các đường gân dập nổi mang đến diện mạo thể thao, khỏe khoắn. Đuôi xe trang bị cụm đèn hậu LED độc đáo kết hợp ốp cản sau và baga mui, hoàn thiện phong cách SUV hiện đại.

Nội thất rộng rãi với màn hình đôi 10.25 inch, HUD kính lái, ghế lái chỉnh điện và làm mát cùng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Xe còn sở hữu loạt tiện nghi như điều hòa tự động, lọc khí, sạc không dây, cửa sổ trời và hệ thống âm thanh 6 loa.

Gói an toàn ADAS mang đến các tính năng cao cấp như BCA, RCCA, LKA, LFA, FCA và ga tự động thông minh SCC. Seltos dùng khung gầm thép cường lực kết hợp 6 túi khí, camera lùi, cảm biến và các hệ thống ABS, EBD, ESP, HAC giúp tăng độ an toàn.

Động cơ 1.5L Turbo 158 mã lực đi kèm hộp số CVT hoặc DCT, hỗ trợ 3 chế độ lái và 3 chế độ kiểm soát lực kéo cho cảm giác vận hành mạnh mẽ, linh hoạt. Dòng SUV Kia Seltos hiện đang được phân phối đa dạng các phiên bản, giá niêm yết từ 599-764 triệu đồng.

3. Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross 2025 gây ấn tượng với phong cách châu Âu hiện đại, mạnh mẽ cùng cụm đèn LED sắc nét, lưới tản nhiệt lớn và mâm 18 inch đậm chất SUV. Khoảng sáng gầm 210 mm giúp xe tự tin vượt địa hình, trong khi dải màu ngoại thất đa dạng đáp ứng nhiều phong cách.

Bước vào cabin, không gian rộng rãi với cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và vô lăng bọc da đa chức năng. Khoang hành lý 458L cùng khả năng gập phẳng hàng ghế sau mang đến tính thực dụng cao.

Xe được trang bị màn hình 10.1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa 2 vùng, sạc không dây và cốp điện đá chân tiện lợi.

Phiên bản Hybrid dùng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho mức tiêu hao chỉ khoảng 4L/100 km, vận hành êm ái và thân thiện môi trường. Công nghệ Hybrid không cần sạc ngoài, tự sạc khi phanh, tuổi thọ pin cao và cho cảm giác lái mượt mà.

Gói an toàn Toyota Safety Sense gồm PCS, DRCC, LTA, BSM, RCTA, camera 360 và 7 túi khí giúp bảo vệ tối đa. Động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT, hệ thống treo tối ưu và bán kính quay vòng 5,2 m giúp xe linh hoạt trong đô thị. Yaris Cross 2025 là lựa chọn hoàn hảo cho người trẻ yêu thích sự bền vững, tiết kiệm và phong cách sống hiện đại.