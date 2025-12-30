Không bán chạy nhất, Honda HR-V vẫn đoạt giải Ô tô của năm 2025

Kết quả này gây chú ý khi HR-V không phải mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Theo số liệu tháng 11, mẫu crossover cỡ B của Honda chỉ đứng cuối top 10 xe bán chạy, kém xa những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander hay VinFast VF 5. Tuy nhiên, theo Ban tổ chức, Car Awards không lấy doanh số làm tiêu chí trung tâm, mà đánh giá tổng thể dựa trên chất lượng sản phẩm, trải nghiệm vận hành và xu hướng công nghệ.

Honda HR-V nhận giải thưởng "Ôtô của năm 2025"

Honda HR-V được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận cân bằng giữa thiết kế, trang bị và khả năng vận hành, đặc biệt với hệ truyền động hybrid hướng đến sự mượt mà và hiệu quả. Cách định vị này giúp mẫu xe tạo dấu ấn riêng trong nhóm khách hàng đô thị, đồng thời phản ánh xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh danh hiệu cao nhất toàn thị trường, Honda HR-V còn chiến thắng ở phân khúc crossover cỡ B. Với kết quả này, Honda trở thành thương hiệu có nhiều mẫu xe giành danh hiệu “Ô tô của năm toàn thị trường” nhất kể từ khi Car Awards được tổ chức vào năm 2021. Trước đó, Honda CR-V từng đạt giải cao nhất vào năm 2023.

Ở các hạng mục còn lại, Skoda Slavia được vinh danh ở phân khúc xe gầm thấp cỡ B, Subaru Forester dẫn đầu phân khúc crossover cỡ C, Lynk & Co 08 chiến thắng ở phân khúc SUV/crossover cỡ D, trong khi VinFast Limo Green là đại diện tiêu biểu ở nhóm MPV phổ thông. Ở phân khúc xe sang, Porsche Macan EV, Volvo S90 và Porsche 911 lần lượt giành giải ở các nhóm xe tương ứng.

Car Awards 2025 cũng lần đầu tiên vinh danh hạng mục “Công nghệ điện hóa của năm”, trao cho công nghệ EM-P Super Hybrid của Lynk & Co. Theo Ban tổ chức, hạng mục này phản ánh sự phát triển nhanh của xe hybrid và xe điện tại Việt Nam, trong đó các giải pháp hybrid được xem là bước chuyển tiếp phù hợp trong bối cảnh hạ tầng sạc vẫn đang hoàn thiện.