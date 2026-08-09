Thị trường ô tô giảm giá mạnh trước tháng Ngâu, đại lý tung ưu đãi khủng

Ngay từ đầu tháng 8/2026, thị trường ô tô giảm giá mạnh mẽ với vô số chương trình ưu đãi mua ô tô hấp dẫn từ các hãng, đại lý... Nhiều hãng không chỉ gia tăng khuyến mại mà còn điều chỉnh trực tiếp giá bán đối với nhiều dòng xe chiến lược. Mặt bằng giá mới của thị trường được thiết lập thấp hơn đáng kể so với đầu năm, nhiều mẫu xe giảm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Cuộc đua trên thị trường ô tô giảm giá diện rộng

Theo ghi nhận tại các đại lý ở Hà Nội và TP.HCM, bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, khách mua xe còn được hưởng hàng loạt ưu đãi như hỗ trợ 50–100% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm vật chất, phim cách nhiệt, camera hành trình, gói bảo dưỡng miễn phí hoặc lãi suất vay ưu đãi. Với các mẫu xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025) thường được áp chính sách khuyến mãi nhiều hơn nhằm giải phóng hàng tồn trước khi đón các lô xe mới.

Căn cứ thực trạng thị trường hiện nay thì việc tung ưu đãi sớm là chiến lược nhằm kích thích khách hàng xuống tiền trước khi bước vào tháng Ngâu – thời điểm thị trường thường ghi nhận số lượng giao dịch giảm do yếu tố tâm lý và tín ngưỡng.

Theo khảo sát thì mức giảm sâu nhất trong tháng 8 trong nhóm xe phổ thông thuộc về hãng xe đến từ Nhật Bản – Subaru. Hiện nhà phân phối đang áp dụng ưu đãi từ 300-360 triệu đồng cho các phiên bản Subaru Forester nhập khẩu từ Thái Lan thuộc VIN cũ.

Ngay từ đầu tháng 8/2026, thị trường ô tô giảm giá mạnh mẽ như mẫu ubaru Forester nhập khẩu từ Thái Lan thuộc VIN 2025 được giảm từ 300-360 triệu đồng (tùy phiên bản).

Sau khi áp dụng chương trình ưu đãi, bản 2.0 iL EyeSight giảm còn 799 triệu đồng, trong khi bản 2.0 iS EyeSight còn 839 triệu đồng. Mức giảm tương đương dao động từ khoảng 27-30% so với giá niêm yết.

Không nằm ngoài cuộc chơi, ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai Thành Công tiếp tục duy trì nhiều chương trình giảm giá cho nhiều dòng xe như: Accent, Creta, Tucson, Santa Fe và Stargazer. Tùy từng mẫu xe và năm sản xuất, mức ưu đãi dao động từ vài chục đến gần 100 triệu đồng tại các đại lý.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Hyundai Thành Công cũng đồng loạt tăng chính sách ưu đãi cho hầu hết các dòng xe. Trong đó, mẫu xe được "xả hàng" mạnh nhất là Santa Fe với mức giảm lên tới 220 triệu đồng, tiếp theo là Stargazer được áp ưu đãi 117 triệu đồng.

Toyota là một trong những thương hiệu có chương trình khuyến mại đáng chú ý trong tháng 8/2026. Hãng áp dụng ưu đãi cho một số mẫu xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Veloz Cross và Avanza Premio.

Trong đó, khách hàng chọn mua Vios sẽ nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 46 – 54.5 triệu đồng. Với bộ đôi MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, gói ưu đãi bao gồm giảm 100% lệ phí trước bạ và tặng 01 năm bảo hiểm vật chất xe, tương đương tổng giá trị ưu đãi 73 – 75 triệu đồng cho Veloz Cross và 65 – 70 triệu đồng cho Avanza Premio. Khách mua Yaris Cross cũng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng phí trước bạ áp dụng cho cả hai phiên bản.

Trong tháng 8/2026, khách hàng chọn mua Vios sẽ nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 46 – 54.5 triệu đồng.

Trong khi đó, Kia Việt Nam điều chỉnh giảm giá niêm yết đối với ba mẫu SUV đô thị gồm Sonet, Seltos và Carens, dao động từ 10–36 triệu đồng tùy phiên bản. Đây được xem là động thái nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ đang ngày càng nhiều đối thủ.

Mazda cũng không đứng ngoài cuộc đua khi nhiều mẫu xe như Mazda3, CX-5 hay CX-30 được các đại lý áp dụng ưu đãi tiền mặt và quà tặng nhằm thu hút khách hàng.

Ở phân khúc bán tải và SUV, Ford tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi cho Ranger, Everest và Territory với nhiều hình thức như giảm tiền mặt, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc lãi suất vay.

Honda cũng áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho City, HR-V và CR-V nhằm gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ đến từ Toyota, Hyundai và Mazda. Nhiều đại lý còn chủ động tăng mức giảm để chốt đơn trong giai đoạn cuối tháng 8.

Hyundai Santa Fe được ưu đãi lên tới 220 triệu đồng trong tháng 8/2026

Đáng chú ý, không chỉ xe sử dụng động cơ đốt trong, nhiều mẫu xe điện cũng được triển khai các gói ưu đãi về tài chính, quà tặng hoặc hỗ trợ đổi xe cũ, cho thấy áp lực cạnh tranh đang diễn ra trên toàn thị trường.

Theo nhận định sơ bộ, mức hỗ trợ đối với các dòng xe phổ thông trong tháng 8 trung bình giảm thêm khoảng 20-30 triệu đồng so với tháng trước. Do đó, đây là thời điểm khá thuận lợi để khách hàng có thể xuống tiền mua xe.

Các chương trình giảm giá mạnh trong thời gian này xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là áp lực giải phóng lượng xe tồn kho từ năm trước cùng nguồn cung xe nhập khẩu, lắp ráp liên tục được bổ sung trong nửa đầu năm 2026.

Doanh số tăng nhưng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn

Việc các hãng xe liên tục giảm giá diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, tổng doanh số toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng gần 328.818 xe, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng các thành viên VAMA bán được 187.833 xe, tăng khoảng 15%. Sức mua toàn ngành duy trì đà tăng trưởng tốt dù có đôi chút chững lại vào cuối giai đoạn này.

Phân bổ theo từng phân khúc, đối với ô tô du lịch đạt 124.809 xe, ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe thương mại đạt 59.796 xe, tăng mạnh 28%. Xe chuyên dụng đạt 3.228 xe, tăng trưởng bứt phá 119%. Xe điện & Xe xanh VinFast hiện dẫn đầu toàn thị trường với 115.916 xe bán ra (tăng gần 72%), chiếm khoảng 35,3% thị phần. Phân khúc xe điện và xe hybrid tiếp tục là điểm sáng đóng góp lớn vào quy mô tiêu thụ chung.

Việc các hãng xe liên tục giảm giá diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Toyota là thương hiệu nước ngoài bán chạy nhất với hơn 36.600 xe, trong khi Mitsubishi vượt Ford để trở thành hãng xe đứng thứ tư về doanh số tại Việt Nam trong nửa đầu năm.

Mặc dù doanh số chung tăng trưởng, nhưng mức độ cạnh tranh cũng trở nên gay gắt hơn khi nguồn cung ngày càng dồi dào, nhiều thương hiệu mới gia nhập thị trường và người tiêu dùng có thêm lựa chọn. Trong bối cảnh đó, giá bán và chính sách ưu đãi trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng nhất.

Theo dự đoán của một số chuyên gia, từ nay đến hết quý III năm 2026, thị trường ô tô có khả năng sẽ tiếp tục duy trì, thậm chí là đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, đặc biệt đối với những mẫu xe tồn kho hoặc chuẩn bị nâng cấp lên phiên bản mới.

Đây có thể là những thời điểm thuận lợi nhất trong năm để khách hàng có thể sở hữu ô tô với mức giá hấp dẫn và hàng loạt chính sách hỗ trợ từ hãng lẫn đại lý. Người mua cũng cần so sánh kỹ giữa các đại lý, xem xét giá trị thực của từng gói ưu đãi cũng như chi phí lăn bánh, bảo dưỡng và hậu mãi trước khi đưa ra quyết định xuống tiền cho bất cứ dòng sản phẩm nào.

Tháng Ngâu vốn được xem là giai đoạn trầm lắng của thị trường ô tô, do vậy theo thông lệ hàng năm, các hãng đều áp dụng nhiều chương trình ưu đãi. Cộng hưởng với cuộc đua giảm giá diễn ra trên diện rộng như hiện nay, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng tâm lý e ngại của người tiêu dùng sẽ được loại bỏ bớt, thông qua đó góp phần duy trì sức mua ổn định hơn trong những tháng tiếp theo, tiến tới đạt kỳ vọng doanh số mục tiêu đã đặt ra theo năm.