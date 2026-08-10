Đây là các dòng sedan bình dân được ưa chuộng hiện nay

Toyota Vios

Toyota Vios có giá niêm yết thấp nhất từ 458 triệu đồng. Trong tháng 7/2026, Vios bán ra được 968 chiếc. Dòng xe sedan này có ngoại thất nổi bật với thiết kế góc cạnh, đường dập nổi khỏe khoắn, đèn LED sắc nét cùng mâm hợp kim 15 inch trẻ trung và hiện đại. Nội thất tông đen kết hợp chi tiết crôm, tay lái bọc da, ghế da đục lỗ và tựa tay hàng ghế sau mang đến sự sang trọng, thoải mái.

Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng, kết nối điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động và nhiều cổng sạc USB tiện lợi. Hàng ghế sau có thể gập 60:40, kết hợp hệ thống khởi động thông minh và màn hình Optitron, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Động cơ 2NR-FE 4 xi-lanh với công nghệ Dual VVT-i kết hợp với hộp số CVT mang lại khả năng vận hành êm ái, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Lẫy chuyển số và hệ thống kiểm soát hành trình hỗ trợ mang đến trải nghiệm lái linh hoạt, thoải mái và thuận tiện hơn. Về an toàn, xe sở hữu các tính năng như LDA, PCS, camera và cảm biến hỗ trợ đỗ xe, EBS, tối đa 7 túi khí, HAC và TRC, tăng sự an tâm trên mọi hành trình.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2026 có giá niêm yết dao động từ 439-569 triệu đồng. Tháng 6/2026, Accent bán ra được 201 chiếc. Dòng sedan của Hàn Quốc này sở hữu ngoại hình trẻ trung, hiện đại với kích thước lớn hơn thế hệ trước, cùng khoảng sáng gầm 165 mm và thiết kế đèn LED sắc nét.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị ngang, đèn pha LED đặt thấp nối liền lưới tản nhiệt, trong khi thân xe gây ấn tượng với tay nắm mạ crôm, gương hai tông màu và mâm 15–16 inch. Đuôi xe mang phong cách thể thao với cụm đèn LED 3D dạng vi cá và ống xả được giấu tinh tế trong cản sau.

Khoang nội thất tông đen sang trọng, nổi bật với vô lăng hai chấu bọc da, cụm màn hình đôi liền mạch và ghế da trên các phiên bản cao cấp, đi kèm điều hòa tự động và làm mát ghế trước. Xe có khoang hành lý rộng 500 lít, hàng ghế sau gập linh hoạt cùng hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và âm thanh 6 loa.

Động cơ xe loại SmartStream G1.5 cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc CVT, mang đến khả năng vận hành ổn định, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Hyundai Accent 2026 được trang bị nhiều công nghệ an toàn như Hyundai SmartSense, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chống va chạm khi lùi, ABS, EBD, HAC, ESP và tối đa 6 túi khí.

Honda City

Honda City 2026 có giá niêm yết từ 499-569 triệu đồng. Trong tháng 7/2026, dòng sedan Honda City rất hút khách, vượt xa nhiều đối thủ, với 1.034 chiếc được đưa tới tay khách hàng. Honda City 2026 là phiên bản sedan nâng cấp giữa vòng đời với kích thước 4.580 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm và riêng bản RS dài 4.589 mm.

Ngoại thất được làm mới với lưới tản nhiệt tổ ong, cản trước thể thao hơn, đèn LED và đèn sương mù trên bản RS, cùng mâm 15–16 inch tùy phiên bản.Nội thất được hoàn thiện tinh tế với chất liệu cao cấp, ghế da trên bản L và RS, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và hệ thống âm thanh 8 loa. Khoang hành khách rộng rãi hàng đầu phân khúc, mang đến sự thoải mái cho người ngồi trên những hành trình dài.

Honda City 2026 sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC 4 xi-lanh, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm kết hợp hộp số CVT, cho khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm.Xe được trang bị Honda Sensing trên cả ba phiên bản với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng, ga tự động thông minh, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó, City 2026 có ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi, trong đó bản RS có 6 túi khí còn bản G và L có 4 túi khí.

Mazda2

Mazda2 2026 có giá niêm yết từ 418 triệu đồng. Trong tháng 6/2026, Mazda2 vẫn khá hút khách, với 471 chiếc được bán ra. Dòng sedan này có lợi thế về thiết kế, mang ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh tế với kích thước 4.340 x 1.695 x 1.470 mm, khoảng sáng gầm 140 mm và các đường nét mềm mại, sang trọng.

Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt viền crôm, đèn LED thông minh, mâm 16 inch, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp báo rẽ và cụm đèn hậu LED gọn gàng.Khoang nội thất hiện đại, cân đối với nhiều tùy chọn màu sắc, ghế bọc da, vô lăng tích hợp phím điều khiển, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và HUD. Xe còn sở hữu hệ thống Mazda Connect, âm thanh 6 loa, nút khởi động, gương chống chói và khoang hành lý rộng 440 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về an toàn, Mazda 2 được trang bị công nghệ I-ACTIVSENSE cùng các tính năng như cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA, hỗ trợ phanh thông minh SBS/SCBS và cảnh báo lệch làn LDWS. Khả năng vận hành được hỗ trợ bởi công nghệ Skyactiv, G-Vectoring Control Plus và động cơ SkyActiv-G 1.5L, mang đến cảm giác lái mượt mà, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế thanh lịch, tiện nghi hiện đại, công nghệ an toàn tiên tiến và khả năng vận hành hiệu quả, Mazda 2 Sedan 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng B.