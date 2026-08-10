Mitsubishi Xforce Hybrid ra mắt, giá từ 654 triệu đồng, rộng cửa về Việt Nam

So với phiên bản thuần xăng đang bán trên thị trường, Xforce HEV vẫn duy trì ADN thiết kế đặc trưng và không có khác biệt đáng kể. Xe vẫn tiếp tục hướng tới một mẫu xe gầm cao với tổng thể linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Điều chỉnh nhẹ về thiết kế và trang bị nội thất

Một trong những điểm đáng chú ý là tùy chọn ngoại thất hai tông màu với phần nóc màu đen tương phản thân xe. Thiết kế này kết hợp với các đường nét góc cạnh đặc trưng của Xforce, trong khi cửa sổ trời toàn cảnh không viền được bổ sung nhằm mở rộng trường nhìn và tăng lượng ánh sáng tự nhiên vào khoang cabin.

Khoang cabin Xforce HEV tiếp tục sử dụng bố cục quen thuộc trên Xforce nhưng được bổ sung một số trang bị nhằm phù hợp với hệ truyền động mới. Phía trước người lái là màn hình kỹ thuật số 8 inch hiển thị các thông tin vận hành, trong khi màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch hỗ trợ kết nối với smartphone.

Một điểm thay đổi dễ nhận biết trên Xforce HEV là cần số điện tử. Cơ cấu này sử dụng điều khiển Shift by Wire thay cho liên kết cơ khí truyền thống, đồng thời tạo ra thiết kế cần số gọn hơn ở khu vực điều khiển trung tâm.

Xe có ghế lái chỉnh điện trên các phiên bản được trang bị, sạc không dây cho điện thoại thông minh và các cổng USB bố trí cho cả hàng ghế trước và sau. Hàng ghế thứ hai có cửa gió điều hòa, trong khi khu vực console trung tâm được tích hợp hộp chứa đồ có chức năng làm mát trên phiên bản HEV.

Một đặc điểm khác của Xforce HEV nằm ở khả năng giảm tiếng ồn trong cabin khi xe vận hành bằng mô-tơ điện. Khi hệ thống chuyển sang chế độ EV, động cơ đốt trong có thể được ngắt trong những điều kiện phù hợp, qua đó thay đổi đặc tính âm thanh trong khoang hành khách.

Động cơ hybrid đầu tiên trên Xforce

Khác biệt quan trọng nhất giữa Xforce HEV và phiên bản sử dụng động cơ xăng nằm ở hệ thống truyền động. Xforce HEV sử dụng động cơ xăng 1.6L DOHC MIVEC mã 4A92, kết hợp với mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh. Động cơ xăng cho công suất tối đa khoảng 107 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm, trong khi mô-tơ điện có công suất khoảng 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm.

Theo cấu trúc của hệ thống hybrid, động cơ xăng và mô-tơ điện được điều phối tùy theo điều kiện vận hành và trạng thái năng lượng của pin. Mô-tơ điện đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc dẫn động, trong khi động cơ xăng có thể hoạt động để cung cấp năng lượng cho hệ thống khi cần thiết. Tổng công suất hệ thống được các nguồn công bố ở mức khoảng 116 mã lực, với mô-men xoắn cực đại của mô-tơ điện đạt 255 Nm.

Hệ truyền động sử dụng điều khiển điện tử Shift by Wire và bổ sung các chế độ vận hành dành riêng cho hệ thống hybrid. Tổng cộng xe có bảy chế độ gồm EV, Charge, Tarmac, Normal, Wet, Gravel và Mud. Trong đó, EV ưu tiên khả năng vận hành bằng điện, Charge hỗ trợ quản lý năng lượng cho hệ thống hybrid, còn Tarmac được thiết kế cho điều kiện đường nhựa. Năm chế độ còn lại tiếp tục đảm nhiệm khả năng thích ứng với đường bình thường, đường ướt, đường sỏi đá và bùn lầy.

Việc bổ sung hai chế độ EV và Charge là thay đổi đáng chú ý so với Xforce động cơ đốt trong. Hệ thống hybrid sử dụng bộ pin dung lượng tương đối nhỏ, do đó Xforce HEV không thuộc nhóm xe hybrid cắm sạc mà là hybrid tự sạc, trong đó năng lượng cho pin được quản lý thông qua quá trình vận hành của hệ thống truyền động.

Bên cạnh hệ truyền động mới, Mitsubishi cũng điều chỉnh hệ thống treo nhằm cải thiện khả năng hấp thụ dao động. Đây là thay đổi hướng tới đặc tính vận hành của phiên bản HEV, giúp xe xử lý tốt hơn các rung động phát sinh từ mặt đường.

Trang bị an toàn và hỗ trợ người lái

Xforce HEV được phát triển trên nền tảng Xforce vốn đã có nhiều trang bị hỗ trợ người lái tùy từng thị trường và phiên bản. Một trong những tính năng đáng chú ý là hệ thống camera quan sát đa góc 360 độ, hiển thị khu vực xung quanh xe nhằm hỗ trợ người lái khi đỗ xe hoặc xoay trở trong không gian hẹp.

Tùy cấu hình thị trường, Xforce còn có thể được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái thuộc gói Mitsubishi Motors Safety Sensing, trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và tự động chuyển đổi đèn chiếu xa.

Do trang bị có thể thay đổi theo từng thị trường và phiên bản, cấu hình an toàn cụ thể của Xforce HEV nếu được phân phối tại Việt Nam sẽ cần được xác định theo thông số do Mitsubishi Motors công bố cho thị trường Việt Nam.

Giá bán

Tại Indonesia, Mitsubishi Xforce HEV có giá niêm yết từ 445 triệu Rupiah, tương đương khoảng 654 triệu đồng khi quy đổi.

Tại Việt Nam, hiện Xforce 2026 vừa được bán ra thị trường từ tháng 5/2026 với ba phiên bản và giá bán từ 605 đến 720 triệu đồng. Tuy nhiên, tất cả các phiên bản này đều là thuần xăng, chưa có bản hybrid.

Việc Xforce HEV được giới thiệu tại Indonesia vì thế mở ra khả năng mẫu xe này sẽ tiếp tục được mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Xforce hiện vẫn nằm trong nhóm SUV cỡ B được người dùng Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên, từ năm 2025 đến đầu năm 2026, phân khúc này chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự xuất hiện của nhiều đối thủ, đáng chú ý như ô tô điện VinFast VF 6 và Toyota Yaris Cross (có phiên bản hybrid).

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa phương tiện ngày càng rõ nét, việc bổ sung phiên bản hybrid có thể giúp Xforce mở rộng lựa chọn cho khách hàng, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí vận hành. Nếu được đưa về Việt Nam với mức giá phù hợp, Xforce HEV có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm SUV cỡ B sử dụng hệ truyền động hybrid.