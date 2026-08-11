Hai “át chủ bài” MPV đồng loạt giảm giá lên đến 115 triệu đồng

Cuối tháng 7, cuộc đua giảm giá trong phân khúc MPV cỡ nhỏ trở nên sôi động khi cả Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross được giảm giá lên tới khoảng 100 triệu đồng. Theo ghi nhận, giá thực tế của Xpander hiện đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm, trong khi Veloz Cross được một số đại lý chào bán với mức giá ưu đãi hấp dẫn hơn.

Veloz Cross giảm đến 115 triệu đồng.

Theo đó, một đại lý tại Hà Nội đã áp dụng mức giảm từ 90 đến 115 triệu đồng cho cả hai phiên bản của Veloz Cross, đưa giá bán thực tế xuống còn 545-548 triệu đồng. Đối với Xpander, nhà phân phối đã áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 57 đến 66 triệu đồng tùy phiên bản, cùng phiếu nhiên liệu trị giá 10-14 triệu đồng. Tại đại lý, phiếu nhiên liệu này có thể quy đổi thành tiền mặt, kết hợp với các ưu đãi khác.

Theo một tư vấn bán hàng tại Hà Nội, mẫu Xpander AT Premium có tổng mức giảm khoảng 100 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 659 triệu xuống còn 559 triệu đồng. Mặc dù giá “trần” của Xpander đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm, nhưng vẫn chưa hấp dẫn bằng mức giá ưu đãi của Veloz Cross, đặc biệt khi phiên bản cao cấp nhất của Veloz Cross còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động vượt trội hơn.

Ở chiều ngược lại, phiên bản MT của Xpander có giá thực tế dưới 500 triệu đồng, với tổng mức giảm khoảng 77 triệu đồng, đưa giá từ 568 triệu xuống còn 491 triệu đồng.

Xpander AT Premium có mức giảm đến 100 triệu đồng.

Cuộc đua MPV cỡ nhỏ thêm gay cấn

Ngoài Xpander và Veloz Cross, một số mẫu MPV cỡ nhỏ khác cũng đang được áp dụng ưu đãi lớn trong tháng 7. Điển hình là dòng Suzuki XL7 Hybrid, được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm gói bảo dưỡng xe lên đến 1,5 năm. Tại đại lý, gói bảo dưỡng này được quy đổi thành mức giảm tiền mặt, giúp giá bán của XL7 Hybrid giảm tổng cộng 65 triệu đồng, từ 599,9 triệu đồng xuống 534,9 triệu đồng.

Sau nửa đầu năm, Xpander vẫn dẫn đầu doanh số trong phân khúc MPV cỡ nhỏ với 7.791 xe được tiêu thụ, trong khi Veloz Cross đứng ở vị trí thứ hai với 5.097 xe bán ra. Mặc dù còn chênh lệch lớn, Veloz Cross đã ghi nhận mức tăng trưởng 61,9% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Xpander lại giảm gần 5%. Đặc biệt, Veloz Cross đã vượt qua Xpander trong tháng 4 với doanh số kỷ lục 1.503 chiếc.

Ưu đãi lớn từ nhà sản xuất là yếu tố chính giúp Veloz Cross bứt phá doanh số. Ngược lại, sức tiêu thụ của Xpander đang bị ảnh hưởng bởi xu hướng khách hàng chuyển sang các mẫu xe điện nhằm tối ưu chi phí sử dụng.

Suzuki XL7 Hybrid cũng được ưu đãi mạnh từ đại lý.

Theo đánh giá từ một số đại lý, chính sách ưu đãi mạnh mẽ từ Toyota đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng doanh số của Veloz Cross, trong khi khách hàng mua xe chạy dịch vụ của Xpander đang có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các mẫu xe điện nhờ chi phí vận hành thấp và chính sách miễn phí sạc. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là ghi nhận từ thị trường và chưa có số liệu chính thức để xác định mức độ dịch chuyển này.