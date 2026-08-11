Hàng trăm ôtô, xe máy cổ tụ hội tại TP HCM

Trong hai ngày 8-9/8 ở TP HCM, hàng trăm mẫu xe máy, ôtô cổ, hàng hiếm quy tụ tại Vietnam Scooter Fest 2026. Đây là sự kiện dành cho những người yêu thích xe cổ và các giá trị hoài niệm.

Trước đây, cuộc hội ngộ tương tự giữa những người đam mê và sưu tập xe cổ từng diễn ra lần gần nhất vào 2019 nhưng do vấn đề dịch bệnh và một số nguyên nhân khác, đến nay sự kiện mới trở lại.

Chiếm số lượng lớn nhất trong dàn xe cổ là những sản phẩm của thương hiệu Italy- Vespa. TP HCM cũng là nơi có cộng đồng người chơi Vespa cổ lớn nhất cả nước.

Những dòng scooter của Vespa thuộc nhiều phiên bản khác nhau, sản xuất xưa nhất từ những thập niên 40, 50 thế kỷ trước. Có chủ xe giữ gìn nguyên bản, tìm kiếm những món đồ chính hãng hoặc từ các nhà sưu tập nước ngoài. Cũng có nhiều chủ xe độ xe theo sở thích, từ kiểu dáng đến màu sắc, trang bị.

Tại sự kiện, ban tổ chức dành riêng một khu trưng bày các dòng Vespa sản xuất theo từng giai đoạn khác nhau và tìm ra những mẫu xe được gìn giữ nguyên bản, đẹp nhất.

"Tôi không có điều kiện sở hữu xe Vespa cổ nhưng thích tìm hiểu và ngắm nhìn những mẫu xe này vì kiểu dáng có thể nói là không tuổi và kiểu thiết kế Italy đặc trưng", anh Bảo Việt (35 tuổi), một kiến trúc sư trẻ làm việc ở TP HCM, nói khi dạo quanh các mẫu xe trưng bày.

Trong ảnh là chiếc Vespa 100 Sport từng được hãng Italy sản xuất giai đoạn thập niên 70-80 chủ yếu dành cho thị trường Mỹ và châu Âu. Phần sơn bên ngoài được chủ nhân làm mới, riêng kiểu dáng tổng thể và các chi tiết giống như nguyên bản.

Hai chiếc Lambreta (trái) và Vespa với dàn áo độ màu vàng theo hai phong cách cổ điển, hiện đại khác nhau. Tại sự kiện, một không gian Sài Gòn cũ với nhiều hình ảnh được tái dựng để người dân đến tham quan, lưu giữ khoảnh khắc.

Một chủ xe trang trí dàn áo bằng ca khúc "Vespa và Lambretta, tình yêu thăng hoa".

Không chỉ Vespa, Lambretta, công chúng còn có cơ hội tận mục sở thị nhiều mẫu xe cổ hàng hiếm khác. Trong ảnh là chiếc Motobecane B1V2 hai thì sản xuất năm 1938 (cách đây 88 năm).

Motobecane là thương hiệu Pháp. Với mục đích chế tạo một mẫu xe máy thiết kế đơn giản, tiết kiệm, trọng lượng nhẹ, B1V2 được khai sinh, phục vụ người dân Pháp chủ yếu giai đoạn trước thế chiến thứ II.

Velo Solex 3800, một mẫu xe đạp máy với động cơ hai thì gắn ở bánh trước. Nếu không dùng cần đạp, người lái hạ động cơ khiến con lăn ma sát ép trực tiếp vào lốp trước để làm quay bánh xe. Hình ảnh những chiếc Solex khá phổ biến ở Sài Gòn thập niên 1960, thể hiện sự sang trọng, quý phái của người dùng thời bấy giờ.

Hoạt cảnh tái hiện trụ nhiên liệu xăng pha nhớt, bên cạnh là chiếc Rumi Formichino, một mẫu scooter thiết kế lạ của hãng Moto Rumi (Italy). Khác Vespa hay Lambretta cùng thời chủ yếu sử dụng khung thép dập, Formichino có dàn khung bằng nhôm đúc. Formichino trong tiếng Italy nghĩa là con kiến nhỏ, xe chủ yếu sản xuất vào thập niên 1950.

Một mẫu Honda C50 (Dame) màu đỏ sản xuất vào những năm 1960 cũng xuất hiện tại ngày hội dành cho những người mê xe cổ. So với các mẫu xe của Vespa, Lambretta..., mẫu xe của Honda có tuổi đời ít hơn.

"Con bọ già" Volkswagen Beetle 1302-S của một người chơi xe ở TP HCM. Xe sản xuất vào thập niên 70, đóng góp vào hành trình gần trăm năm của một trong những mẫu xe thương mại thành công nhất mọi thời đại về doanh số.

Lada 1500S sedan, mẫu xe thương hiệu Nga tại ngày hội xe cổ. Anh Trần Vũ Trung, chủ sở hữu xe cho biết chi phí phục chế, khôi phục các chức năng của xe theo nguyên bản còn lớn hơn tiền mua xe. Tại Việt Nam, cộng đồng chơi xe cổ Lada chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẫu xe trong ảnh được sản xuất trong giai đoạn thập niên 70-80 của thế kỷ trước.

Người dân chụp ảnh bên chiếc Cadillac Eldorado 1959 thuộc dạng hàng hiếm tại Việt Nam. Xe có thiết kế như một chiếc phi thuyền, chiều dài hơn 5 m, thiết kế đèn pha, đèn hậu bay bổng như phim khoa học viễn tưởng.