Chi tiết quan trọng khiến lái mới nên né Mitsubishi Xpander Cross 2026

Mitsubishi Xpander Cross 2026 tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng gia đình với thiết kế được làm mới, bổ sung thêm một số trang bị an toàn và tiện nghi. So với thế hệ trước, mẫu MPV 7 chỗ có những thay đổi đáng chú ý như 6 túi khí và màn hình giải trí kích thước lớn hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những nâng cấp này, người mua cũng cần lưu ý việc xe thiếu một trang bị vốn rất thiết thực cho người lần đầu lái ô tô, đó là camera 360 độ.

Mitsubishi Xpander Cross 2023.

Với một mẫu xe 7 chỗ có kích thước tương đối lớn như Xpander Cross, camera 360 hỗ trợ khá nhiều trong các tình huống thường gặp như lùi vào chỗ đỗ, quay đầu trong không gian hẹp hay di chuyển qua những khu vực đông phương tiện. Lái mới thường chưa có cảm giác tốt về kích thước và khoảng cách quanh xe, nên góc nhìn từ camera 360 có thể giúp việc căn xe dễ dàng hơn đáng kể so với chỉ sử dụng camera lùi.

Đáng tiếc, Xpander Cross 2026 không được trang bị sẵn hệ thống này. Người mua vẫn có thể lắp thêm camera 360 sau khi nhận xe, nhưng đây lại là khoản chi phí phải tính riêng, đồng thời chất lượng hoàn thiện phụ thuộc vào thiết bị và nơi thi công. Việc bổ sung cũng đòi hỏi tháo lắp một số chi tiết trên xe để đi dây, đặt camera và tích hợp với màn hình. Do đó, lái mới nên chọn các mẫu MPV khác có sẵn camera 360 nguyên bản.

Một số chi tiết trên Mitsubishi Xpander Cross 2026.

Trong khi đó, Xpander Cross 2023 trước kia từng có camera 360 đi theo xe lắp sẵn từ xưởng sản xuất bên Indonesia trước khi nhập khẩu về Việt Nam. Camera 360 này được thị trường Việt Nam nhắc đến dưới hình thức trang bị “tặng”, nhưng thực tế hệ thống đã được lắp trên xe từ trước khi nhập khẩu, chứ không phải khách hàng nhận xe rồi mới được đại lý lắp thêm.

Vì vậy, nếu đang sử dụng hoặc từng biết đến Xpander Cross 2023, người mua đời 2026 có thể sẽ đặt câu hỏi vì sao một trang bị hữu ích như camera 360 lại không còn xuất hiện dưới dạng trang bị sẵn. Với người mua xe mới, đặc biệt là lái mới, đây là chi tiết nên kiểm tra trước khi quyết định thay vì chỉ nhìn vào danh sách những trang bị được bổ sung.

Ở chiều ngược lại, Xpander Cross 2026 gây chú ý nhất là sự nâng cấp lên hệ thống 6 túi khí (so với 2 túi khí của đời trước), giúp độ an toàn của hành khách được tăng cường so với trước. Màn hình giải trí cũng được mở rộng, mang lại không gian hiển thị thuận tiện hơn khi sử dụng các chức năng giải trí và kết nối điện thoại.

Nhìn tổng thể, Xpander Cross 2026 vẫn có những điểm mới đáng chú ý,. Nhưng nếu xét riêng nhu cầu của lái mới, việc thiếu camera 360 là điểm cần cân nhắc kỹ. Đây không phải trang bị quyết định trực tiếp đến khả năng vận hành hay mức độ an toàn khi xảy ra va chạm, nhưng lại hỗ trợ rất thiết thực trong những thao tác mà người mới lái thường gặp hàng ngày.